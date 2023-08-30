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大陸女逛香港超市嘆「月入10萬也逛不起」一隻雞$XXX：天呀什麼雞？

香港01／ 撰文：爆檸哥
近日就有居港的大陸女在小紅書發布短片，發掘一間連月入十萬也買不起的超市，當中一隻雞也賣415港元(1660台幣)，令大陸女和她的友人感咋舌。截自小紅書
近日就有居港的大陸女在小紅書發布短片，發掘一間連月入十萬也買不起的超市，當中一隻雞也賣415港元(1660台幣)，令大陸女和她的友人感咋舌。截自小紅書

自疫情通關後不少大陸人可來港旅遊，但香港近年物價飊升，不少大陸人都喊貴，連中午去普通茶餐廳吃個碟頭飯(茶餐廳的午市特供)連餐飲也動輒要60港元(240台幣)起跳，難怪大陸同胞說來港只能窮遊...近日就有居港的大陸女在小紅書發布短片，發掘一間連月入十萬也買不起的超市，當中一隻雞也賣415港元(1660台幣)，令大陸女和她的友人感咋舌。

最近,一位經常在小紅書分享香港生活點滴的大陸女網紅，發布了一「在香港月入10萬也逛不起的超市」的短片，引起了網友的熱烈討論。在短片中，這位女網紅向友人介紹一間香港，主要進口外國貨的連鎖高檔超市，發現裡面的商品價格高得嚇人。她們首先拿起一隻法國進口的新鮮雞肉要價415港元，看到標籤後朋友驚呼「天呀！這是什麼雞啊」，及後網紅解釋這是法國飛過來的珍珠雞，友人不感驚嘆「哎呀我的媽啊」。

及後她們再拿起一盒日本和牛拼盤檢視，作價$443 (應為$444.3)。在蔬菜區，一顆普通生菜竟要$61朋友笑言「我不敢吃，我吃不起」，一條粟米也要$41，就連粟米、大白菜和大蔥等平時覺得便宜的蔬菜，也都要二三十元一斤，四分之一個由澳洲來的大白菜也要$37.1，令友人不禁驚呼「我的天吶」。港人最愛由日本空運過來的日本桃，兩個作價$176，一包葡萄也要$578。女網紅在片末表示，雖然超市物價比較貴，但她還會偶爾來逛逛，當「激勵自己，多賺一點點錢」。

看完短片，不少大陸網友表示很震驚。有人認為是「富豪和明星級超市」，也解釋為何「好多香港的爺爺奶奶過深圳都要帶點菜回香港」，不過也有人認為由於食物都是從外地進口，高價也與租金和運輸成本有關，而該超市最大特點是賣一般超市沒有的，質量也有保證，故貴一點也很合理。

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文章授權轉載自《香港01》

超市 香港 網紅 日本和牛

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