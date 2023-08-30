巴士變格鬥現場！兩大媽尖叫互毆 踢肚、扯髮樣樣來 小孩嚇呆

香港九龍巴士車廂再次上演「無限制格鬥」！29日網上瘋傳一段影片，只見兩名女子在一輛九巴的下層車尾位置互毆，其中一名短髮婦人在打鬥期間倒地，隨即出腳踢向長髮對手的胸腹，繼而用力狂扯對方頭髮近20秒，頃刻間慘叫聲傳遍車廂，有幼童更變「夾心」被逼埋車尾角落。兩人被分開後，其中一名女子怒吼：「一定要報警！妳打到我這樣呀！整件衣服都爛了！」有人則反駁：「妳要不要看下我的臉？」

相關片段長約36秒，一開首只見一名白衣短髮婦與一名黑衣長髮婦，在巴士下層車尾互相拉扯，轉眼間兩人大打出手，短髮婦首先出腳踢中長髮婦腹部，雙方隨即失平衡跌向座椅，更壓向坐在椅上的兩名小孩，兩小孩不知所措，還有幼童變成「夾心」餅乾被逼到車尾角落。兩女邊打邊尖叫，其間有其他乘客呼叫：「不要打呀！」

短髮婦在推撞間倒地，仍不甘罷休，再次出腳狂踢長髮婦的胸腹，長髮婦被踢至後退幾步，惟頭髮遭對方用力狂扯近20秒，被迫整個身體鞠躬向前，並傳出慘叫聲。此時有旁觀乘客大叫：「喂！司機！快來幫忙！」隨即有一男一女乘客從車廂前方走向車尾，似是嘗試分開正在打鬥的兩名婦人。

鏡頭一轉，兩名打架婦人已被分開，早前目睹兩人打鬥而不知所措的兩名小孩，則分別跟在兩婦身邊。其中一名婦人高呼：「一定要報警！妳打到我這樣呀！整件衣服都爛了！」另一人則反駁：「我的臉呢！妳要不要看一下我的臉被打成什麼樣？」其後兩人分別轉身，片段至此結束，惟未知確實事發時間及地點，亦不知兩名婦人互毆的原由，但有網友認得事發地點相信為粉嶺山麗苑站附近。

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文章授權轉載自《香港01》