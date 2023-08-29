乘風破浪？河邊游泳遭浪衝去隔壁市 泳褲男無奈求助：本來在洗澡

炎炎夏日，游泳是不少人的消暑良方，但戶外運動須注意安全！安徽1名男子日前與友人在河邊游泳玩水時，一時沒注意水流，突被浪衝至距離約11分鐘車程的隔壁市。由於男子身上僅穿泳褲，沒有電話或其他財物，他無奈只能向警方求助，聯絡朋友駕車接他回家。

大陸媒體報導，事發本月20日，安徽蕪湖1名男子在當地曹家灣河邊玩水游泳時，突然遇上急促水流，一時沒留意就被浪沖走，被水流一直推著遊到對岸宣城、車程距離若11分鐘的和州村海灘，幸而沒有受傷。由於男子身上僅穿泳褲，沒帶任何財物，加上他忘記了家人及朋友的電話號碼，只能無奈到附近的派出所向警方求助。

看到男子僅穿泳裝求助，警員也感奇怪，問及他的經歷更覺難以置信，男子稱自己居於蕪湖戈江附近，事發時與友人在曹家灣玩水，「我在那邊洗澡，然後被衝到了這邊，衝過來了」。警員確認男子身份後，代他致電友人「報平安」，並叫友人駕車到派出所，把男子送回家。

安徽1名男子日前與友人在河邊游泳玩水時，一時沒注意水流，突被浪沖至距離約11分鐘車程的隔壁市。（微博影片截圖）

友人接獲消息也大感驚訝，沒有換衣服就急急開車前往接回男子。抵達派出所後，男子與同樣僅穿著泳褲的友人多次雙手合十，向協助的警員道謝，而警員雖感尷尬，也不忘提醒兩人注意安全，「你們在這個水域游泳要注意，你這個還好，是被衝到對岸來了，要是衝到下游或者有漩渦的地方不就危險了嗎？」。

事件曝光後引起大陸網友討論，紛紛驚訝男子洗澡期間竟被沖走，「這才是乘風破浪」、「可以吹一輩子」、「他也走了，只記得自己號碼」、「再怎麼樣也不可能不記得家人的號碼吧？」、「這是真的命大」、「游泳沒有強大的技術還是算了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》