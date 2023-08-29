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學生情侶大學辦公室激戰...遭老師撞破敲門催促 竟提這要求超猖狂

香港01／ 撰文： 布萊恩
（示意圖／Ingimage）
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大學生也要注意自己行為！大陸網路近日瘋傳1段影片，一對疑似學生情侶於教師辦公室內進行性行為，突然有教師回來敲門要求開門，2人當場嚇呆，男生竟要求教師再給予他們2分鐘時間「馬上好」。最終2人穿回衣服並開門讓教師進入，男方更假裝沒事拿起書本念書，教師則繼續質問2人在幹什麼。

影片引來網友熱議，直斥2人行為過分，「世風日下！」、「毀三觀」、「還敢問老師是哪位？」、「一定要嚴肅處理！」。

綜合媒體報導，影片長1分16秒，地點在某大學計算機（電腦）維護小姐辦公室內。影片看到，辦公室大門疑似已上鎖，1名男教師嘗試推開大門但不成功，所以不斷敲門要求裡面的人開門，「開門！快點！」。

鏡頭隨後從大門上方縫隙拍攝辦公室內情況，看到1男1女疑似學生正在房內慌忙穿上衣服及整理現場，把原本鋪在地上當床鋪的棉被收回櫃裡，其中男方更全身赤裸，下身有明顯生理反應，急問「哪位？」。男教師隔門回應「老師」，男方隨即表示「等一下、等一下、等一下，馬上好、馬上好」，又要求教師給予他們更多時間，「馬上好，2分鐘」，男教師則一直敲門催促。

大陸網路近日瘋傳1段影片，一對疑似學生情侶於教師辦公室內進行性行為。（影片截圖）
大陸網路近日瘋傳1段影片，一對疑似學生情侶於教師辦公室內進行性行為。（影片截圖）

一會後，辦公室大門打開，男方坐在椅子上假裝沒事拿起書本念書，男教師追問「這裡辦公室是吧？你們在幹什麼」。影片至此結束，未知後續有何發展。

影片沒有提及拍攝地點和時間，但有網友搜尋辦公室大門上電話，指地點相信是雲南省昆明市，卻未知是哪所學校。網友看過影片直斥該對男女行為過分，「世風日下！」、「毀三觀」、「還敢問老師是哪位？」、「一定要嚴肅處理！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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