憂2歲兒太好動「沒學校收」…港媽考慮辭職在家自己教 網議：不見得好

安排子女在家教學真的可行嗎？近日有媽媽於討論區發文，指正考慮安排其2歲的兒子在家教學，直至升小一為止，坦言因兒子在家「每天都很好動」，遇到不滿就會大叫，期望讓他在家中學好規矩才上學，以免被人貼標籤。港媽的計劃引來不少網友討論，部分人認為教師能更專業教導孩子，又建議如她覺得兒子有特殊學習需要，更應該向相關專家求助。

該名媽媽在親子王國討論區發文，指早前與丈夫商量為兒子報讀幼稚園時，考慮到兒子的情況，有了在家教育的想法，「傾傾下話叫我不如Quit咗份工，全職喺屋企教個仔，幼稚園唔一定要讀，喺屋企教好咗啲規矩先返學，廢事俾人標籤好曳（聊了一下說叫我不如辭了這份工作，全職在家教兒子，幼稚園不一定要讀，在家裡教好了一些規矩再去上學，免得被人貼上太調皮的標籤）」。

她直言因兒子較其他小朋友活潑，擔心被幼稚園拒收，「而家幼稚園都開始報名收生，面試嘅時候見到我個仔咁跳脫，唔知收唔收（現在幼稚園也開始報名收生，面試的時候看到我兒子這麼好動，不知道收不收）」。不過她同時指，自己沒有教育經驗，「淨係知道6歲前唔返學唔會俾人拉（只知道6歲前不上學不會被人作弄）」，現時打算安排兒子於1年後再報讀幼稚園，或全個幼稚園階段在家教學，希望其他家長網友分享經驗。

不少網友都認為在家教學不容易，因為學習社交能力和群體相處對於小朋友的成長至關重要，而在幼稚園與同齡兒童及老師相處，就可以學到合適的行為，又相信小朋友總會有幼稚園收，「群體環境家裡給不了，讓他上學吧」、「那更要給外人教好的小朋友，和學習群體生活，和其他小朋友相處」、「小一才來適應群體應該更難改 ...」。

另外，網友亦指出在家教學需要妥善準備，提醒若港媽認為子女有特殊學習需要，應該先交由專家判定，並向專業人士尋求支援，「你要有心理準備是辛苦和付出很多」、「父母角色有衝突，建議找專業人士」、「自己教不見得一定會好，小朋友都是欺善怕惡，上學給老師教會截然不同」。

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文章授權轉載自《香港01》