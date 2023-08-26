港女IG公審疑遭兩男偷拍...影像記錄覓證過程 網友熱議窺淫罪

港府訂立「窺淫罪」嚴厲打擊非法拍攝或觀察私密部位行為，但在公眾地方偷拍陌生人的影像若不涉及色情，就未必違法。一名港女在其instagram帳戶圖文並茂，指出最近遇到兩次疑被偷拍經歷，其中一次在餐廳外要求一名老翁打開手機翻閱，最終在垃圾桶內發現自己、胞妹和母親的被偷拍照，但相片不涉及「拍裙底」或「高角度拍胸部」等色情元素；另一次被偷拍經歷發生在港鐵車廂內，情況大同小異。

貼文引來網友討論，有人質疑相關偷拍相片未必屬於「窺淫罪」範圍內，反而認為雙方如有懷疑，應立即報警。執業大律師陸偉雄接受《香港01》查詢時曾指，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法。

原po在其ig帳戶上載相關影像，並以文字稱「最近遇到兩次被偷拍，第一時間被我看到 ，要他打開相簿，相簿（內）可能del（刪除）了，垃圾桶一定有」。

原po指，其中一次疑被偷拍事件發生在餐廳外，稱發現1名老翁懷疑偷拍後，要求檢查對方手機，「一開相簿已經很多偷拍照，有錄到，很多地鐵偷拍影像」。原po上傳的片段可見，她正翻閱疑為涉事老翁的手機，片中有一女聲，相信是原po正在質問：「出去呀，出去呀，出去先啦，你之前拍的影像呢？」

她在相簿內找不到證據，只有涉事老翁的的私人照片，但打開相機再按左下角的相片庫後，就發現原po、胞妹和母親的的被偷拍照。她雖用效果遮掩3人容貌，但相片明顯不涉及「拍裙底」或「高角度拍胸部」等色情元素。這時有其他女聲連忙表示「刪影像」、「刪除」，原po亦指，當時老翁身邊有家人陪同，「好似知道他是慣犯的樣子」，連忙代為道歉。片中可見，老翁刪除相關照片後舉起右手表示歉意。

原po繼續憶述，另一次疑被偷拍經歷發生在港鐵車廂內，她上傳的影片只有約9秒，只見一名男子離開座位，走到列車中間，過程中沒有質詢和翻閱手機的過程。原po用文字補充指，事發時她獨自一人，發現被偷影時立即質問對方，「走過去時，看他即刻delete（刪除），要他打開垃圾桶，都總是閃閃縮縮不肯開，我自己拿他的手機打開垃圾桶，在垃圾桶看到偷拍影像，最後他在下一個站離開」。

原po表示以前遇到偷拍會「我看到了」，兩年前遇到類似情況，試過上前要求翻閱對方手機，️「可能太多種影像app或相簿分類，不要因在相簿沒看到到就放過他」，提醒「大家遇到偷拍一定不可以忍，不該大家見到其他人有這情況，可不可以幫幫手」。

相關貼文獲得逾3,200個讚好，但原po沒有開放留言，有討論區用戶留意到貼文並展開討論，有人質疑「公眾地方又不是拍裙底，犯什麼法？」，甚至認為原po並非執法人員，「其實無權開別人的手機」，反而認為她目前將涉事老翁和男子的相片上載IG公審，「當事人是可以控她妨礙自由」，更有人呼籲「不該香港男人，其實正常女人都要，妳並非執法人員，衝過去胡亂指控你幾句，就打開手機、打開你的私人影像任人看」、「如果真的介意，就該報警」。

執業大律師陸偉雄過往接受《香港01》查詢時曾指出，任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪，無論偷拍者有否成功拍下照片或影片，只要有偷拍意圖及動作便屬違法，「事後有否刪除相片也沒有影響，因為罪行已經發生」。

陸偉雄指出，事主可選擇要求偷拍者刪去相片，惟相片屬證明犯案行為的證據，一旦刪去日後或難以定罪及追究。他建議市民若遇到類似情況應即時報警，因相關拍攝工具將被警方檢走作為證物，被拍下的相片及影片流出的機會相對較微，同時亦能保留作為追究的理據，屬更安全的處理方法。

《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月8日刊憲生效。條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布源自上述2項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像訂立特定罪行，罪行的最高刑罰為監禁5年。

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文章授權轉載自《香港01》