超市貨架掃光！陸女成功搶到30包鹽 網批：多吃幫腦袋消炎

日本於8月24日正式排放核廢水入海洋，而鄰近的國家中國大陸、俄羅斯、韓國也出現不少反對聲音，為此大陸更再次出現「搶鹽」潮，因市民害怕核廢水會對海洋造成污染，讓食用鹽也同樣會遭污染。不少大陸的超市貨架都均被「一掃而空」，日前有大陸女更於社交平臺上大曬自己一口氣狂搶30包鹽的「搶鹽」戰績，讓網友都不禁嘲指「多吃點，幫腦袋消炎」！

大陸爆發「搶鹽」熱潮，日前就有女子於小紅書上發文表示，聽說「這次的大海真要被污染了」，自己雖然「一年也吃不了幾包鹽」，但聽此也「趕緊囤鹽去」。樓主聽到消息後面立刻於網上下單總值「500元」的鹽，但因為鹽需要28號才能發貨，所以她就立刻到超市「試一試」。

她表示，當她發現家附近的超市都沒貨，感到十分忐忑，但幸好到大超市時，竟然發現還有存貨，當她看到有「帶走小哥提了一大袋走」後，自己就趕緊「清空貨架」，一掃就掃30包。她是指，當她聽到超市老闆表示現在就連貨都進不了時，「讓我更加確定我買對了，偷著樂」，並十分慶幸自己買了很多。

圖自小紅書

除了樓主外，小紅書上還有不少網友分享市民於各大超市和店鋪「搶鹽」的狀況，從圖中可見大多超市的貨架都被一掃而空，即使有剩下的鹽都是一些價錢相對較高的鹽。每個超市內的售賣「鹽」的貨架都人潮洶湧，每個顧客手上和購物車上都有最少5包以上的鹽，有人甚至整輛購物車都擺滿，目測超過50包，情況相當壯觀。

貼文引起網友熱論，有網友表示「笑死了，有多少人上次囤鹽現在還沒有吃完」，「鹽包治百病嗎？一出事就囤鹽...」，「鹽：我又不是葯......」，不解為何每次有疫情有災害人們都要瘋狂搶鹽，有網友更表示「多吃點，幫腦袋消炎」，「還要吃海鹽嗎」，因只大陸「青海省一個鹽湖，中國7千年也吃不玩」，世界上不單單只有海鹽，還有從其他地方萃取的食鹽，有網友更指希望全國的超市都能做限制「單人一次性不能購買超過三包」，以控制搶鹽的狀況發生。

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文章授權轉載自《香港01》