身份超猛！女子吃麵突被陌生男子勸「快去醫院」 檢查完震驚：救我一命

陌生人的1句話，隨時救你一命！大陸浙江1名女子在餐廳吃麵時，突然有陌生男子走近說「你腦子裡面可能長了腫瘤」，勸她快到醫院檢查。女子半信半疑下到醫院檢查，結果發現腦裡真的有腫瘤，幸好經治療后已好轉出院，她感恩「如果不是他看到，我還不知道（長腫瘤）。他是在救我的命！」。原來該陌生男大有來頭，正是諸暨市人民醫院神經外科主任趙明，而他是從女子外表3項怪異癥狀發現問題，成功救了她。

綜合大陸媒體報導，浙江紹興1名女子於麵館吃麵時，1名陌生男子突然走近對她說「你腦子裡面可能長了腫瘤」，勸她快到醫院檢查，並留下聯絡電話號碼，「（陌生男）跑過來，說臉色更改過了，我當時在想你認識我嗎？還是看相男人啊？」。

女子起初以為陌生男是「看相男人」，半信半疑下往醫院檢查，才發現真的長了腦瘤。（影片截圖）

女子半信半疑，數天后就致電陌生男子，原來男子是諸暨市人民醫院神經外科主任趙明。趙醫生所以安排女子做專科檢查，發現女子聰明垂體瘤;經過手術和住院治療，女子5天后情況好轉出院，感恩：「如果不是他看到，我還不知道。他是在救我的命！」

趙醫生解釋，當日他看到正在用膳的女子面容出現異樣癥狀，包括「嘴唇鼻子特別肥厚」、「額骨特別突出」、「手指特別粗大」，雖然十分冒昧，但醫者仁心，趙醫生還是走近給女子作出建議，「我說你是不是有糖尿病？她說是的，我跟她說你腦子裡面可能長了腫瘤，假如相信我的話呢，我就給你留下電話號碼，你來找我給你檢查一下」，最終成功求女子一命。

事件引來網友熱議，大讚「醫者仁心」、「牛逼」、「望聞問切，醫德醫術兼備」、「這就是當代扁鵲吧」、「這醫生也太熱心了」、「好醫生」。但也有網民質疑，「腦子裡長腫瘤，檢查手術加治療，5天就能出院？開玩笑吧」。

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文章授權轉載自《香港01》