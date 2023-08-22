日本旅行安排去飛田新地！港媽行程震驚 網友揭真相崩潰：真諷刺

趁著暑假旺季，不少父母都會帶子女外遊放鬆，近日有港媽準備與丈夫帶6歲兒子到日本大阪旅遊，請教線民行程計劃，稱其中1日安排丈夫到飛田新地遊覽3小時，更指打算與兒子到動物園邊走邊等。貼文震驚一眾網友，紛紛笑指港媽「大方得那麼？」，都是因為飛田新地為大阪最大的紅燈區，設有多間風俗店。港媽事後留言，崩潰澄清指擺了大烏龍，指因該處被稱為「男人天堂」，一直以為是動漫集中地，直呼：「我很諷刺想找孔瓹！」

「還有什麼好推介嗎？」該名港媽早前於facebook群組發文，表示本月底將與丈夫及6歲兒子一同到日本大阪旅行3日，列出了暫定行程請教一眾網友意見。從港媽的計劃可見，她打算首日與丈夫及兒子遊覽名勝大阪城，再到難波及道頓堀購物，翌日則會到環球影城遊玩，並表示已購買快速通關券。

不過港媽別三日安排的行程非常吸睛，她指當日安排了丈夫到飛田新地遊覽3小時，其後再到天王寺及輛東西欣賞夜景，形容飛田新地是專為丈夫而設的行程，「老公要求，我跟兒子到時候可能先去天王寺的動物園等老公」。

不少網友看到別三日行程也相當震驚，因為飛田新地為日本著名的紅燈區，自1918年已有多間風俗店經營，為男士們的尋歡聖地，被稱為「男人天堂」。因此網友也紛紛驚訝留言，「好老婆系列？」、「有沒有這麼大方啊」、「大白天，我也想看看她老公怎麼走3個小時」、「我覺得像是個老公開玩笑地說，但老婆當真幫他plan了」。

有港媽準備與丈夫帶6歲兒子到日本大阪旅遊，稱其中1日安排丈夫到飛田新地遊覽3小時，更指打算與兒子到動物園邊行邊等，貼文震驚一眾網友。（fb截圖）

貼文引起網友關注，港媽其後再次留言，自爆擺出了巨大烏龍，稱一直以為飛田新地為動漫集中地 ， 「 丈夫說是大阪的秋葉原，很多動漫figure 」 。後來她查找資料揭發真相，不禁崩潰直呼：「我很白癡，一直聽人說話飛田新地是男人天堂，以為他們說動漫，還安排給老公，我很諷刺想找孔瓹！」

部份網友看過樓主解釋也放下心中疑惑，笑指事件峰迴路轉 ， 「 難分真與假，可能老公要求抽時間去看動漫東西但沒有講明地點，老婆懶醒加個飛田新地下去 」 、 「明顯女的非常真心，男的沒想到他真心得貼滿街 」 ， 但也有線民質疑帖文純屬搞笑 ， 「 整件事像作故事 」 、 「假膠！故意寫3小時，其他地方為什麼不見他這麼寫 」 。

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文章授權轉載自《香港01》