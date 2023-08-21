跨越時空的對話！女子網購舊相機 沖洗膠卷意外發現原主人照片

舊物承載的記憶可以跨越時空。近日，山東威海有女子在網上淘到一台舊相機，發現裡面有膠卷後送去沖洗，意外發現原主人十幾年前拍的照片。她表示，想找到原主人，把照片送回去。

據青島交通廣播FM897報道，來自山東威海的李女士，近日在網上花20元人民幣淘了一台舊相機，裡面有未拍完的膠卷。

李女士將膠卷送去沖洗後，看到了原主人以前拍的照片，「我猜應該是十幾年前拍的，有種跨越時空對話的感覺」。她還表示，「不知道發生了什麼，膠卷沒拍完相機就丟了」。

對於洗出的照片，李女士表示，希望可以找到原主人，把照片送回去，「我想無論是誰看著這些照片，應該都是第一時間想找到原主人，把照片送回去吧。因為這些照片一定承載著他們十分重要的回憶」。

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文章授權轉載自《香港01》