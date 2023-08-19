貓之報恩？女子飯後突稱「貓咪跟我求婚」 家人嚇壞醫生揭無奈真相

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香港01／ 安祖娜／報導
女子誤食毒菇導致出現幻覺，與家人用餐後突然自言自語，見到有大堆金色貓咪上門找她玩耍及美容，甚至提出要與她登記結婚。（微博影片截圖）
女子誤食毒菇導致出現幻覺，與家人用餐後突然自言自語，見到有大堆金色貓咪上門找她玩耍及美容，甚至提出要與她登記結婚。（微博影片截圖）

日本動畫大師宮崎駿、吉卜力工作室電影作品《貓之報恩》講述1名高中女生救下1隻險被車撞的貓咪後，意外展開1段貓王國奇幻冒險的經歷。中國大陸雲南1名女生日前竟也遇上類似經歷，與家人用餐後突然自言自語，更稱見到有大堆金色貓咪上門找她玩耍及美容，甚至提出要與她登記結婚。女子的怪異言論令家人大驚，嚇得立即將她送醫，經診斷後醫生相信她是誤食毒菇導致出現幻覺，幸好她所進食的野生蘑菇毒性不強，經治療後已無大礙。

傳媒報道，雲南昆明1名女子上周五（11日）與家人一同進食野生蘑菇，沒料出現中毒反應，產生幻覺並一直胡言亂語。醫生檢查及向家人問診後，得知女子的家人當日在樹林中採集了野生蘑菇作食材，但全家食用後僅得她中毒，幸好該種蘑菇毒性不高，女子經治療後已無大礙。

從女子家人拍下的影片可見，她被送往醫院時一直自言自語，表示看到「一堆金色的小貓咪」上門找她玩，又排隊找她幫忙美容，更有許多新顧客不斷上門，甚至還有1隻貓咪提出要跟她登記結婚。女生後來又突然坐直，雙手不斷向前拍打，稱看到一群小精靈在她身旁，一直親她的臉，令她不得不以手阻擋及向前方吹氣「趕走」。

女子又稱看到一群小精靈在她身旁，一直親她的臉，令她不得不以手阻擋及向前方吹氣「趕走」。（微博影片截圖）
女子又稱看到一群小精靈在她身旁，一直親她的臉，令她不得不以手阻擋及向前方吹氣「趕走」。（微博影片截圖）

雖然女子誤食毒菇中毒的幻覺反應在外人眼中看來好笑，但醫生警告亂食野生菇菌是非常危險的行為，輕則或出現中毒不適的反應，重則有機會傷及內臟，甚至導致死亡。因此對菇菌沒有深入認識的民眾，不應隨意採集或食用不熟悉或從沒吃過的野生蘑菇，至於烹調菇菌時，應將其煮熟後再食用，盡量避免涼拌；如果食用完出現身體不適，就要盡快求醫接受治療。

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文章授權轉載自《香港01》

中毒 貓咪 毒菇

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