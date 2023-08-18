警世！女洗熱水澡忘記拿掉隱形眼鏡 粘緊不動摳至眼球發紅

平日有佩戴隱形眼鏡的各位注意！大陸有女子於小紅書發警世文，指出日前與朋友一起光顧室內溫泉店，換好衣服後卻忘記摘下正佩戴的有色隱形眼鏡就去洗熱水澡，直至洗澡期間感覺左眼不舒服才驚覺。她按平日方法摘下時，發現隱形眼鏡絲毫不動，還摘至眼球發紅，當時非常害怕。幸好朋友冷靜地建議用冷水敷敷眼睛，一兩分鐘後再摘才成功取出。女子以自身可怕經歷提醒網友，若要吃火鍋、烤肉和洗熱水澡，千萬不要戴隱形眼鏡，以免傷害眼睛。

女子忘記摘下正佩戴的有色隱形眼鏡就去洗熱水澡。（小紅書圖片）

該女子於小紅書以「美瞳跟眼球融在一起了」為題發文表示，當時洗熱水澡期間，感覺左眼不舒服才驚覺未摘下正佩戴的有色隱形眼鏡，所以趕緊到鏡子前面摘下來。她說，自己摘隱形眼鏡的習慣是「用手往下扒拉一下讓它劃片，然後一下揪著拽出來」，右眼隱形眼鏡就是用此方法摘下來。沒料到，摘左眼的鏡片時，「扒拉了一下它紋絲不動，牢牢地貼在眼球上，輕輕用手摳了一下邊也完全不動，然後就開始發紅了，當時真的超害怕，以為眼球摳出血了」。

幸好當時女子的朋友冷靜地說可能是受熱水影響，建議她用冷水敷敷眼睛，女子聽從建議，約一兩分鐘後再嘗試摘，「我又扒拉了一下，終於動了，然後馬上揪出來扔了，那個鏡片已經有點乾有點硬了，真的差點嚇鼠（嚇死）了，以為真的融在一起了，要動手術才能弄出來」。

女子驚魂甫定後，以自身經歷告誡平日有戴隱形眼鏡的網友，「真心奉勸姐妹們注意，不管是火鍋烤肉，尤其熱水澡！特別是眼睛敏感容易乾的寶寶們」，提醒進行以上活動時勿佩戴隱形眼鏡。

有網友留言提醒，「咱就是說入眼的東西能不能注意一點，游泳、洗澡和蒸桑拿都不能戴隱形，隱形眼鏡也不能碰自來水的！」另有網友分享類似經歷，「我以前有一次洗澡忘記摘了，然後洗完後有隻美瞳不見了，嚇得我飛起來，然後瘋狂揉那隻眼睛揉出來了，從此就很害怕洗臉或洗澡還戴著美瞳」、「我上次戴了隱形晚上卸妝忘記了，擦了一半卸妝油才發現，然後就摘不下來扒在眼球上了，滴眼藥水、用棒吸各種都沒用，然後在去醫院的路上發現被我自己哭出來了，從那以後我戴隱形從來不敢先洗臉」。

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文章授權轉載自《香港01》