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廁所蹲馬桶看見一神秘鐵片 有何用處？ 內行人曝超狂功能網哭長知識

香港01／ 撰文： 尹嘉蔚
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

有網友見蹲式馬桶內有一塊方形鐵片，令人覺得很奇怪！所以發貼文問網友這是什麼玩意？不少網友留言，回應搞笑極具創意。有專業的網友跳出來解答蹲廁內方形鐵片的用途，令不少人頻呼長知識，讚揚實用。

網友討論蹲廁內鐵片用途（圖片來源：Facebook香港人在深圳交流群）
網友討論蹲廁內鐵片用途（圖片來源：Facebook香港人在深圳交流群）

曾有網友上公共廁所時，發現蹲廁內為何多了一塊方形鐵片，所以請教網友。近日此照片再被網友翻傳載至Facebook專頁「香港人在深圳交流群」。

網友創意無限，紛紛發表有趣答案，不禁令人髮笑 ： 「 照下有沒有生痔瘡、照下自己的樣子、看乾不乾淨 ... 」 又有人說 ： 「 下面破咗，補鐵皮繼續用、方便『sir』的排泄物進去沖走。」

按圖看網友留言：

網友討論蹲廁內鐵片用途（圖片來源：Facebook香港人在深圳交流群）
網友討論蹲廁內鐵片用途（圖片來源：Facebook香港人在深圳交流群）

答案千奇百怪，有網友終於忍不住：「誰能護出答案？」

內行人專業網友跳出來解答：「這個在日本機場內有這種設計，這塊鐵片是為了讓異物堵塞馬桶時，不需要通渠等道具，也可以直接打開鐵蓋取出堵塞物。蓋著生口，用作倒涌或渠塞，方便在此抽起點垃圾。」

延伸閱讀：

高級酒店 | 廁所為何有 2 個馬桶？內行人揭真實用途勁貼心但少人知道

日本JR站|臺灣男求教神秘水龍頭用途內行人破解..下雪天用的！

文章授權轉載自《香港01》

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