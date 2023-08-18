廁所蹲馬桶看見一神秘鐵片 有何用處？ 內行人曝超狂功能網哭長知識
有網友見蹲式馬桶內有一塊方形鐵片，令人覺得很奇怪！所以發貼文問網友這是什麼玩意？不少網友留言，回應搞笑極具創意。有專業的網友跳出來解答蹲廁內方形鐵片的用途，令不少人頻呼長知識，讚揚實用。
曾有網友上公共廁所時，發現蹲廁內為何多了一塊方形鐵片，所以請教網友。近日此照片再被網友翻傳載至Facebook專頁「香港人在深圳交流群」。
網友創意無限，紛紛發表有趣答案，不禁令人髮笑 ： 「 照下有沒有生痔瘡、照下自己的樣子、看乾不乾淨 ... 」 又有人說 ： 「 下面破咗，補鐵皮繼續用、方便『sir』的排泄物進去沖走。」
按圖看網友留言：
答案千奇百怪，有網友終於忍不住：「誰能護出答案？」
內行人專業網友跳出來解答：「這個在日本機場內有這種設計，這塊鐵片是為了讓異物堵塞馬桶時，不需要通渠等道具，也可以直接打開鐵蓋取出堵塞物。蓋著生口，用作倒涌或渠塞，方便在此抽起點垃圾。」
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文章授權轉載自《香港01》
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