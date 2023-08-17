公屋輪候2年即首派畢業 23歲港女1原因極速上樓惹議：最好禮物！

公屋輪候動輒以5年以上計算，如能在短時間內獲派公屋單位畢業，可算相當幸運。有23歲港女於網上發文表示，她從審查資格到公屋首派，等了2年，成功獲派天水圍天澤邨高層單位，只稍事裝修就可於半個月內入住，直指是「今年最好的生日禮物」。

貼文引來網友熱議，有人留言恭喜樓主順利入住公屋，「23歲真的很快」、「恭喜！單位很端正開揚！」。亦有不少網友關注樓主為何輪候2年就獲派「正常非問題單位」公屋，「等兩年？震驚全個群組」、「你做了什麼？有很多7，8年都還沒消息」，而有眼利網友發現，樓主上載的房委會信件顯示屬於「特別調遷」類別，並非一般單人申請者，所以更快「上樓」。

有23歲港女於網上發文表示，她從審查資格到公屋首派，等了2年，成功獲派天水圍天澤邨高層單位。（Google Maps）

該名23歲港女於Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」上傳多張圖片，指自己從審查資格至今輪候公屋2年，今年5月終收到房委會信件，她首派到天水圍天澤邨澤輝樓1人高層單位，月租約900元，經自己鋪好地板後，半個月就可以入住，形容是「今年最好的生日禮物」。

從原po上傳房委會配房通知書看到，她的確獲派天水圍天澤邨澤輝樓單位，類別是「特別調遷」，租約於今年5月24日起生效。原po亦上傳單位內部相片，看到大廳、廚房、廁所間隔，「方正」乾淨。

樓主上載房委會配房通知書看到，她獲派天水圍天澤邨澤輝樓單位，類別是「特別調遷」，租約於今年5月24日起生效。（ Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

貼文引來網友熱議，有人留言恭喜樓主順利入住公屋，又怕享受單位寬闊開揚，「23歲真的很快」、「恭喜！單位好端正開揚！」、「我3人單位廚房廁所也沒那麼大，真羡慕」、「超幸運，珍惜」、「你這麼快就有公屋。恭喜！恭喜！」。

但亦有不少網友關注原po為何輪候2年就獲派「正常非問題單位」公屋，「等兩年？震驚全個群組」、「你做了什麼？有很多7，8年都還沒消息」。有網友就指出，原po上傳的房委會信件顯示屬於「特別調遷」類別，並非一般單人申請者，所以更快「上樓」，「特別調遷是不同啦」、「恭喜，這個世界是憎人富貴厭人貧，別管別人，最重要自己高興」。

根據房委會公屋「特別調遷」安排，「住戶如因特殊情況，如社會及/或醫療因素等而難以繼續在現居單位居住，而村內調遷又不能解決問題，可申請特別調遷往邨外另一個單位。住戶須提供充分理據及有需要時提交相關證明檔（如醫生證明或社會福利署推薦檔等）;住戶若因經濟困難而難以繳交現時租金，可申請遷往租金較廉宜的其他廉租房單位。

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文章授權轉載自《香港01》