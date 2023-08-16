口齒不清？一間飯店各種解釋 鄉音超重客人讓計程車運將傻了

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香港01／ 撰文： 謝茜嘉
（示意圖／Ingimage）
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遇著遊客「雞同鴨講」，隨時鬧出天大笑話！有計程車司機最近於網上分享一則親身經歷趣事，表示有客人上車後要求接載到「細計大酒店」，而司機則誤以為是「四季酒店」，結果客人再解釋是附近的「大酒店」，讓司機感到無奈。不少線民也笑稱這是「美麗的誤會」，「走樓梯比揸車下去還快下去」、「以為撿到支過海旗，等多幾轉吧」。

樓主分享指，最近於紅磡鐵路站旁的過海計程車車站排隊等客人，過了一段時間終有客人上車，要求接載到「細計大酒店」。（ Facebook 群組「計程車司機資訊網Taxi」圖片）
樓主分享指，最近於紅磡鐵路站旁的過海計程車車站排隊等客人，過了一段時間終有客人上車，要求接載到「細計大酒店」。（ Facebook 群組「計程車司機資訊網Taxi」圖片）

該司機於Facebook群組「計程車司機資訊網Taxi」上傳相片，更分享指最近於紅磡鐵路站旁的過海計程車車站排隊等客人，過了一段時間終有客人上車，要求接載到「細計大酒店」。司機所以向對方確認：「哦，好，四季大酒店？」但客人依然口音太重，並答道：「是『細計』。」

結果司機與客人如「雞同鴨講」，客人之後再解釋指：「不是，後面那裡！」司機聽後才得悉原來要去同區的「世界大酒店」（世界殯儀館），讓他大感無奈，「X （這裡是過海㗎 ）」。

貼文引起網友關注，笑指司機與客人也「弄錯」，「的客人都上錯車」、「叫他走過去比海客還快」、「這個情況永遠有一個客人上了後面車，然後走咗，然後你又踢回他下車，叫他去前面非過海站乘車，你就繼續等過海客」、「有時真的要聽清楚目的地才好開車」。

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文章授權轉載自《香港01》

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