港鐵背心男露出手臂滿手瘡 被人PO照公審掀論戰

有皮膚問題也要公審？有香港男性於本港多個網路群組上載圖片，指港鐵車廂內有穿背心男子右手手臂出現嚴重皮膚問題，滿布瘡類「粒粒」，質疑「是不是猴豆（痘）㗎」。 貼文引來網友爭議，有人批評男子明知自己有皮膚問題仍穿背心「展示」十分自私，「為什麼可以就這麼上街？」、「令人恐慌」、「很噁心兼恐怖...」;也有不少人指出，男子可能患上多發性神經瘤，並非「猴痘」，又批評樓主公審行為缺德，「其實做人也很慘，我本身有多發性神經瘤。手上還是有一粒粒，上次又被人問是不是猴痘」、「擺上網公審人的手生野是什麼心態？」。

有香港男性於本港多個網路群組上載圖片，指港鐵車廂內有穿背心男子右手手臂出現嚴重皮膚問題，滿布瘡類「粒粒」，質疑「是不是猴豆（痘）㗎」。（Facebook）

有香港男性於大埔、上水、北區等多個網上地區群組發佈圖片，留言「是不是猴豆（痘）嚟㗎」。

從圖片看到，當時港鐵車廂內擠迫，乘客間距離相當接近，而1名穿藍橙色背心、戴口罩壯碩男子，站在門口近扶手位置看電話。由於男子穿著背心，其滿布瘡類「粒粒」的右手清晰可見。

貼文引來網友爭議。（Facebook）

貼文引來網友爭議，批評男子「噁心」自私，「如果會傳染，那麼他會不會自私了點？如果是我一定會穿長袖」、「自私X到一個點」、「明知這樣，怎麼會穿背心？」、「令人恐慌」、「很噁心兼恐怖...」、「為什麼可以就這麼上街？」。

但也有不少網友指出，男子可能患上多發性神經瘤，並非「猴痘」，「其實做人也很慘，我本身有多發性神經瘤。手上還是有一粒粒，上次又被人問是不是猴痘」、「就是不想有這個事情發生，也許驚人看到眼睛來回地望，索性上冰袖或者長袖衣服嚟傘，不要問我為什麼這麼清楚」、「我不會遮遮掩掩，因為真的太熱了天氣」。

也有網友批評公審做法不當，「未確定是不是傳染病，整個post都說很噁心，有一天自己生病是不是都對自己這麼mean」、「如果這樣也要穿長袖，長得醜是不是又要戴口罩墨鏡才出得去？人們真心有問題」、「不用理會別人目光，自己穿得舒適自在就好」、「為什麼要影人這麼缺德？」、「其實如果真的是猴痘，當他們求診時，已經會被隔離，和如果真的是猴痘，應該會發燒求醫，不會滿街走掛。很多人會患皮膚病、濕疹、牛皮癬、紅班狼瘡，亦有很多人遺傳基因出了問題，或免疫系統出問題，皮膚會長出無數小肉瘤、疣、血瘡」。

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文章授權轉載自《香港01》