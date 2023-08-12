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23歲女自小「少顆牙」...長大求醫始知患罕見病 手術一次拔57顆牙

香港01／ 撰文：夏洛特
事主表示自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺1顆牙，近日才知道自己罹患「牙瘤」。（@不i说大话 / 抖音影片截圖）
事主表示自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺1顆牙，近日才知道自己罹患「牙瘤」。（@不i说大话 / 抖音影片截圖）

「一次拔掉57顆牙齒是什麼體驗？」，內地1名女生在抖音拍片分享自己拔牙經歷，短短1日就有6千萬次瀏覽量，成為網上熱話。原來自換乳齒後，這名女生的下顎就一直缺1顆牙，早前她到醫院檢查，才被告知患上牙瘤且「問題很嚴重」。醫生為她移除瘤體後，還仔細數了數，總共是57顆牙。

該名23歲東北女生現於南京工作，她在8日上傳的影片中表示，自年幼乳齒脫落後，下顎就一直缺了顆牙，但由於不影響日常生活，故一直沒去理會。直至今年4月，她到醫院檢查，結果令她大吃一驚，「醫生說我這個問題很嚴重」，並要求她即時拍X光片查看。醫生看完普通X光片後，又要求再做更仔細的局部拍攝，接着就將所有實習生叫來，當時她終於意識到事情不對勁。

醫生診斷她患有「牙瘤」，並告知她這是罕見情況，需要全身麻醉做拔牙手術，所幸病情及手術沒什麼風險。術後，醫生甚至興奮地對女生家人說「查了一下一共57顆牙」，而她亦在片中笑道「這難道就是傳說中的人體活化石？」。從圖片可見，牙齒大小不一，形狀多變、離亂無章。

事主患有「牙瘤」。（抖音影片截圖）
事主患有「牙瘤」。（抖音影片截圖）

影片在網上引起極大迴響，上傳短短1日就有約6千萬次瀏覽量，更上了多個社交平台的熱搜榜，令該女生都忍不住笑說「是被6千萬人看過的牙」。日前她再次拍片分享牙齒恢復情況，表示手術花了6,000多人民幣（約24,000新台幣），但可以報銷。她術後在醫院住了2、3天，於4月19日出院，之後臉部腫脹了一段時間才消腫。

令她意想不到的是，傷口復原後，原先缺牙處重新長出了1顆牙齒，「更離譜的是，它在4月30號就又長出了1個小牙齒」，結果被網民笑稱為「巨齒鯊」。從她上傳的影片可見，新牙齒現時比旁邊的牙齒體型略小。

有內地媒體引述上海市兒童醫院口腔科主治醫生段阿竹解釋，指牙瘤並非「真性腫瘤」，一般不會引起癌變。而瘤體內可含有不同發育階段的各種牙胚組織或牙，數量由數個至數十個不等；另外，組織形狀不規則，有的形似正常牙，也有的只是一團硬組織。由於牙瘤病因複雜，患者常有缺牙情況。

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文章授權轉載自《香港01》

牙齒 女生 手術 X 患者

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