打掃阿姨都領得比台人多！他羨香港朋友皆月入11萬 網指一關鍵：沒房成地獄

一位網友指出，自己到香港和當地朋友聊天時，得知在香港領2萬港幣（約新台幣8萬1千元）以上的薪水是很常見的，對方甚至還笑稱「連掃地阿姨的薪水都比台灣人高」，令他十分嚮往。不過貼文一出，不少網友紛紛澆熄原PO的期望，表示香港的物價和房價高到不可思議，「沒房就變地獄了」。

一位網友在PTT發文，表示自己最近去了一趟香港，在和當地朋友聚會聊天時，他們卻表示在香港領2萬港幣以上的薪水是很常見的，而在座的香港朋友不乏都是領28000到30000港幣（約新台幣11萬3千元至12萬1千元）的薪水，讓他大開眼界，表示「換算台幣就10幾萬了」，他們更提到，連掃地阿姨的薪水都比台灣人高，原PO也忍不住直呼「太誇張了吧」。

貼文曝光後引起熱議，有人對香港的薪資稱羨，表示「薪水這麼高怎麼可能不會羨慕」、「比台灣房價物價高、薪水低好太多了」、「台灣就低薪，房價帶動所有物價」；也有人將香港的消費金額「換算」成台灣的物價舉例，「香港隨便吃一餐500，大概台北2.5倍」、「他們服務生薪資大概26000（港幣，約新台幣10萬5千元）吧」、「事實啊，掃地阿姨薪水比台灣大學教授高」、「物價更高，2萬港幣大概台北4萬的概念」、「港幣2萬大約台幣8萬1，他們的收入中位數，這樣的薪水在港只能勉強像個人活著」。

不過多數網友則指，香港的「物價」跟「房價」高到不可思議，若想在香港生活下去，「有沒有房」是一個重大關鍵，「薪水高但用在吃住就所剩無幾了」、「香港物價跟房價高到不可思議」、「他們吃東西跟房子都很貴，而且住的地方你受得了嗎」、「消費也高，房價更高高高高高高高高掛，連租房都貴到哭爸」、「要有房，沒房比台灣更慘，有房就比台灣爽」、「有房的話是真的爽，沒房就變地獄了」、「看看多少一家三口住在跟你廚房一樣大的『套房』」、「房租就15000（港幣，約新台幣6萬元）了，房租佔了7成的薪資」。