這國最討厭小孩？她分享出國進「No Kids」咖啡廳體驗 陸網稱羨：拜託推廣

許多人喜歡在咖啡廳享受嫻靜的時光，但若是遇到過於「活潑」的孩子搗亂，總會令咖啡廳的顧客和業者感到惱人。一位大陸網友分享自己到南韓旅遊時，進入一間貼著「No Kids」告示的咖啡廳消費，並表示實際入內後「果然很安靜，愛了！建議推廣」。這篇貼文引起陸網熱議，不少人點頭認同，也有網友笑稱南韓「不愧是最討厭孩子的國家」。

一位大陸網友在小紅書上分享，自己到南韓旅遊時，進入一間「不讓小孩進入」的咖啡廳消費，原PO在貼文附上一張照片，只見一張貼在咖啡廳外的告示，用英文、韓文標記著「Sorry, No Kids」，禁止兒童入內。她也提到，這家咖啡廳從門口開始便貼了好幾張告示，限定國中以上的孩子才能進入，並分享實際入內的體驗，表示「進去果然很安靜，愛了！建議推廣，反正小孩進咖啡店也不喝咖啡」。

該貼文一出便被轉至微博，引起大陸網友熱烈討論，不少人直呼「德政」，希望大陸國內可以推廣，「挺好的，現在越來越討厭小孩」、「中國也這樣行不行」、「支持，最煩小孩」、「希望我們出一個：14歲以下小孩不能進入電影院，真的太吵了！特別是暑假，還踢凳子，說了也不聽真的好討厭」、「希望高鐵也能推廣無兒童車廂和兒童車廂，你哭或者大聲說話我都不說啥，戴上耳機就可以了，就是一直踢凳子真的很討人嫌，坐也不是站也不是」。

也有留言揶揄，「很早就有了，南韓很多店門口都貼著禁止小孩入內，不愧是最討厭孩子的國家」、「Stray Kids（南韓男團）也不讓嗎」、「這有什麼可討論的，這種行為在中國是違法違規的」、「現在的人對小孩惡意這麼大，還不是父母素質低下，在公共區域不知道管教自己的孩子。公共區域又不是你家，這樣搞的其他人也會很煩​」。

不過許多理性網友尊重並認可這項規定，表示南韓其實有專門提供給孩子玩樂的「親子咖啡廳」，若攜帶孩子，可以選擇「更適合他們的環境」，「這就跟電影分級一樣，既保留了成年人安靜喝咖啡的權益，也會催生出很多親子店專門提供給帶孩子的家長們，畢竟有需求才有供給」、「分開管理這件事情南韓做的真的很好，每種人群都有自己的舒適圈互不干擾」、「我也有孩子，我遇到這種店其實不會覺得不好，不讓進就不讓進唄，總有讓進的。不過倒是激發了我想開親子咖啡廳的想法，大家各取所需嘛」、「確實，南韓遍地兒童咖啡館，孩子扔裡面玩遊樂設施，大人也可以在裡面喝咖啡吃東西還便宜，沒必要帶孩子去一般咖啡館待著」。