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台灣虎航不平靜！返台班機機械故障、旅客滯留日本 公司回應了

用一句話證明去過台灣 大陸人秒答「7字」滿頭問號：從未聽過

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北市最大夜市士林夜市。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影
圖為台北市最大夜市士林夜市。聯合報系資料照片／記者林佳彣攝影

中國大陸民眾來台被一句話問倒？近日社交平台小紅書上，一名IP屬地於美國加州灣區的大陸女網友至台中出差，順便北上台北遊玩，但每當消費結帳時聽到台灣店員說「統編載具需要嗎？」，都會滿頭問號，甚至有澳門人誤以為是被問「有沒有開車」。

該大陸女網友發了一張圖卡，主題是「用一句話證明去過台灣」，並寫道「『統編載具需要嗎？』這句話真的在台灣以外的地方都沒聽過」，她到台北遊玩時還有一個意外發現，驚訝優衣庫（UNIQLO）居然賣花，直呼「台灣人也太幸福了吧！」，整趟行程下來「超喜歡台灣的」。

此文發出後，累積了上千則留言，不少人疑惑「到現在我都搞不明白什麼是『桶篇載劇』？」、湖北網友說「我的第一反應是交通工具，感覺在大陸用到『載具』這詞一般是在遊戲裡指車啊、飛機之類的」，連澳門網友也誤會意思「我和朋友在台灣旅遊時，每次都以為是問有沒有開車」。

台灣網友則幫忙回覆解釋「統編是算公帳，載具是幫你收集發票」等等。甚至有赴陸工作的台灣人透露，「我來大陸工作了四五年比較少回去，前陣子回台灣，他問我載具，我真的也不懂什麼是載具」。

不過，另有江蘇網友指出，「你沒上過班或者工作中沒接觸，技術報告和概預算裡都用載具」。

小紅書一名IP屬地於美國加州灣區的大陸女網友至台中出差，順便北上台北遊玩，提出用一句話證明去過台灣就是「統編載具需要嗎？」 小紅書＠YooniR
小紅書一名IP屬地於美國加州灣區的大陸女網友至台中出差，順便北上台北遊玩，提出用一句話證明去過台灣就是「統編載具需要嗎？」 小紅書＠YooniR

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