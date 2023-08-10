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影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

大叔乘港鐵張腿霸座位空間阻旁座位女生 網友斥真沒品

香港01／ 撰文：布萊恩
原po上傳圖片見到，戴鴨嘴帽、穿黑色短袖上衣的「大叔」，在座位上張開雙腿。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）
原po上傳圖片見到，戴鴨嘴帽、穿黑色短袖上衣的「大叔」，在座位上張開雙腿。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

港鐵遇着沒品「自私的人」該如何應對？有港男在網上發文和傳圖公審，指在港鐵東鐵線太和站上車時，看到座位上有1名「大叔」張大雙腿，霸佔了旁邊座位位置，即使原po及另1位小姐坐下都沒有縮腳，直斥「最討厭的人……自己舒服，影響别人」。貼文引來網民熱議，紛紛批評「大叔」自私沒品，「無教養無修養」、「自私X梗有一個喺左近」；但也有網友認為只是小事，當面指正即可，毋須公審。

該港男周二（8月8日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」上載圖片，指自己在港鐵東鐵線太和站上車時，看到座位上有1名「大叔」張大雙腿，霸佔了旁邊座位空間，「那位大叔坐到大爺像，大張腿霸佔過隔壁1個半位」。

更令原po不滿的是，「大叔」沒有理會其他人，就算原po坐下「大叔」都沒有縮腳。雖然列車駛到大埔站時，原po轉到對面座位，惟到第2位小姐坐「大叔」旁邊空位，「大叔」竟然也沒有縮腳，原po於是揶揄「（大叔）是買1個半位坐的票嗎？」，又怒斥「最痛恨的人……自己舒服，影響别人」。

從原po上載圖片見到，戴鴨嘴帽、穿黑色短袖上衣的「大叔」，在座位上張開雙腿、翹起雙手閉目養神，雙腿佔用空間之大延伸左右兩旁座位一半位置，而坐在「大叔」左手邊的男士，被迫得要縮起膊頭、雙腿稍稍擺向另一方向；坐在「大叔」右手邊的女士沒有空間移開，似乎唯有與「大叔」膊貼膊、近腳貼腳。

貼文引來網民共鳴，批評「大叔」自私沒品，「好多爛人，好賤！」、「讓人氣憤」、「無教養無修養」、「自私」、「討厭的人」。亦有網友建議反攻，「翹腳坐，鞋底對往他」、「這種情況一定可以縮，要同他一樣，張大雙腿坐，認真，一定成功擊退，我試過」。

但也有網友認為只是小事，當面指正即可，毋須公審，「如果你有時見到女生被欺負，你其實可以幫一下她」。

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文章授權轉載自《香港01》

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