住香港5坪不到迷你屋！ 她超狂設計曝光竟然還有「衣帽間」

香港寸土寸金，近年房市上出現越來越多俗稱「迷你屋」，空間極為細小的迷你單位出售，如此「奢侈」的空間當然就要物盡其用啦！日前網上瘋傳一段居住在香港大陸女子親自設計只有約160呎（約4.48坪）的迷你屋影片，小小的面積內不但有廚房、單獨廁所，就連大家家中都未必有的「衣帽間」都有，令網友都不禁表示「太牛逼了」，「超想要」!

該名大陸女自稱是建築師「阿卡」，居於香港的住所為一間「15平方米」 ，即約4.48坪的迷你屋。雖然面積細小，但「麻雀雖小五臟俱全」，從影片中可見到，她竟能將整間屋分為門口和客廳兩邊，以被升至閣樓的床作為分隔，近門口玄關位置不但有個超齊全，能夠放置大大部洗衣機的開放式廚房，屋內還有一個乾濕分離的廁所，而最令人驚訝的是她還能設計了一個能夠擺將近300件衣服的「步入式衣帽間」!

影片截圖。

至於另一邊的客廳則連接屋內的落地玻璃陽台位置，用作間隔兩邊的地台不但是一個儲物櫃，還有她的化妝區域，而客廳則有三張沙發，甚至能和朋友一同坐著看露台外的海景和日落，而就連地板的位置她都「用盡」，於沙發區的下方她還設置儲物的間隔，還有小書櫃，整間屋的每一個角落都物盡其用。

從影片所推斷，這間迷你屋疑為位於香港佐敦上海街的「AVA 62」，該大樓於2017年入伙，共有88間房，而單位面積為152呎至253呎。該大樓最近的成交已為去年11月30日一個實用面積173呎的單位，售價為395萬（約新台幣1603萬），即$22,832/呎，而月租方面，152呎的單位月租則為$10,000（約新台幣4萬）元。

影片截圖。

此屋超強的收納室內設計令大批網友譁然，「這個設計太厲害了」，「太牛逼了」，「我給滿分」，「看得出每一處都是細細思量過自己的需求」，有大陸網友還驚嘆「我們這裡一間睡房卻是她的一間家」，但有網友則指看到她要如此用盡每一個位置「突然覺得自己真的很幸福了」，「雖然設計很棒，但每處都用的滿滿，感覺空很小會有壓迫感」，感覺像一入門口又再有一道高牆一般，讓人「喘不過氣」，更驚嘆香港土地真是寸土寸金。

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文章授權轉載自《香港01》