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不滿高鐵商務艙只有一頓飯 男子怒將乘務員罵哭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸男子因不滿高鐵商務艙僅提供一頓飯，與乘務人員發生爭執。圖／擷自影片
一名大陸男子因不滿高鐵商務艙僅提供一頓飯，與乘務人員發生爭執。圖／擷自影片

有些人在搭乘運輸工具時，會為了較舒適的體驗而選擇加價坐商務座。根據陸媒《觀察者網》報導，大陸有一名男子花人民幣2000多元（約新台幣8812元）坐高鐵商務座，卻因高鐵僅免費提供一頓餐而怒罵乘務員，甚至將對方罵哭。

報導表示，有網友在浙江杭州搭高鐵時，看見一名乘坐於商務艙的男子與高鐵服務人員發生爭執。報導稱，該名男子認為自己花人民幣2000多元坐高鐵，卻只能免費獲得一餐很不合理，因此與乘務員起口角。

報導指出，高鐵服務人員後續有再為男子免費申請一餐，但對方仍不依不饒，直接將乘務員罵哭。報導最後補充，高鐵的工作人員表示，因高鐵行駛速度快，較少乘客會坐一整天，所以商務艙也只會免費提供一餐，但有免費的零食與飲料可索取。

新聞底下，許多網友紛紛認為男子行為不當，「花式丟人」、「巨嬰不管規矩，他自己就是規矩，他只是覺得商務座那麽貴，不多吃點心疼」、「花得起2K商務艙，吃不起一頓高鐵飯的暴發戶」、「因為一口飯就散德行的，就別打腫臉充胖子坐商務座，去普通車廂能剩下3頓飯錢」。

但也有網友持不同意見，強調商務艙價格較貴應提供更好的服務，「這個應該考慮到長途的人啊，衛生棉能提供，長途的人多一頓飯就不行了嗎」、「罵哭確實過分，不過我覺得商務座多給一頓有什麽大不了的？連上車一站十幾分鐘的人都能給一頓飯，人家遠的怎麽就不能給」、「商務座只要是飯點就應該提供餐食」。

高鐵 車廂 奧客

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