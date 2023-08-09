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保險套留駕駛艙！男女機師做飛行訓練 3小時空訓變「激情空中大戰」
香港政府飛行服務隊日前遭投訴，有員工在「挑戰者605」噴射機駕駛座裡發現一盒保險套，向上級長官通報後卻被下達「封口令」。事後，飛行服務隊回應，沒有找到直接證據顯示有發生不當行為，但已對機長的疏忽給予口頭訓示及勸誡信。
根據港媒「明報」、「獨媒」報導，飛行服務隊2位機師疑似藉飛行訓練名義，在駕駛艙大膽發生性行為。一名內部員工投訴，馬姓男訓練機長為帶黃姓女副機師進行飛行訓練，駕駛「挑戰者605」自7月20日晚上7時起飛，直到晚間10時才返回基地。
在2名機師離開後，技術員登機進行例行檢查時，竟發現左邊駕駛座上被遺留了一盒已拆封過的保險套。該技術員發現後立即向上級長官通報，卻反被告知不要張揚，但保險套照片已在飛行服務隊裡瘋傳，2名機師的關係也引發不少猜測。
事後，飛行服務隊表示，由總監胡偉雄親自出馬釐清事件緣由後，仍未發現任何證據顯示有發生影響飛行安全的行為，但考量到該起事件可能引發的誤會，為避免影響專業聲譽，將會給予涉事人員口頭訓示及勸誡信。同時服務隊也已向全體飛行人員發出內部通告，所有攜帶到飛機上的私人物品都必須與其飛行任務相關。
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