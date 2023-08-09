保險套留駕駛艙！男女機師做飛行訓練 3小時空訓變「激情空中大戰」

紋身一時滿足，但後續可能會產生各種問題。今年30多歲的章先生（化名），在年少輕狂時，為初戀女友在手腕紋上具有特殊意義的「條形碼」紋身，證明自己的愛永不過期，但二人最終分手。分手後，章先生的紋身一直沒洗掉。他表示，自己現在參加相親，許多相親對象一看到他手上的紋身，就不再聯絡。醫生提醒，紋身前應該再三考慮，並選擇安全規範的紋身機構。

2023-08-07 19:47