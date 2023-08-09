聽新聞
test
0:00 / 0:00
辣妹香港地鐵月台當眾換上衣影片瘋傳 還稱「這件適合黃大仙」
當眾脫衣換衫也太誇張了吧？香港網路瘋傳1段影片，見到有身材豐滿性感年輕辣妹，在港鐵黃大仙站月台內當眾換衣服，脫下原本上衣換成低胸性感上衣，換好後便不斷轉換姿勢露出「事業線」拍照，自言「這件很適合黃大仙」。網友看過影片直呼誇張大膽，「差點走光了！」、「不太適合吧！離譜！」、「只是想博人關注」。
影片長43秒，見到港鐵黃大仙站月台當時人來人往，但該名豐滿女生竟站在黃大仙標示柱下當眾換衣服，先穿上低胸性感上衣，再小心翼翼地脫下原本上衣。
豐滿女換衣服期間，影片寫上「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但是你要多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」，而負責拍攝的朋友則以普通話笑言「這女人，在黃大仙這裏換衣服，黃大仙會怎麼想？」。豐滿女則用普通話回應「只是想換衣服拍照」。
換好衣服後，豐滿女從包包取出手機，對着月台幕門不斷轉換姿勢露出「事業線」，催促朋友拍照，更指「這件（衣服）真的很適合黃大仙」。
影片未有提及拍攝時間，網友看後直呼誇張大膽，「完美示範如何在地鐵換衣服…」、「差點走光了…」、「不太適合吧！離譜！」、「只是想博人關注」。
延伸閱讀：
尷尬！豐滿女乘地鐵超擠迫 旁邊男子1舉動自保獲激讚：好聰明！
阿叔港鐵偷拍女生以為無人知 因窗倒影斷正 港女迫刪相後續更狂
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言