感染新冠肺炎... 網友嘆堅守防疫3年終中招 因1事懷疑同事「播毒」

新冠肺炎疫情如今已然緩和，社會亦逐步復常，雖然有人「中完又中」，但亦有人從未感染過。有網友就表示自疫情爆發以來，一直嚴防死守，從未感染過，可惜日前終是失守「中招」。他懷疑是遊日回港的同事傳染給公司其他人，指辦公室已有3人感染新冠，又稱求醫時發現不少染疫患者，呼籲網友小心。

近日有染疫網友在Facebook群組大吐苦水，稱新冠疫情爆發至今已3年又8個月，他除了吃飯和睡覺，一直佩戴口罩，又打了3針疫苗，做好一必防疫措施，想不到日前竟然中招，令他以三國時期「街亭之戰」自嘆道：「街亭失手，久守必失」。

他又在貼文中分析可能感染源，表示公司已有3人感染新冠，「懷疑同事從日本帶菌返來散播」。他又提到，求醫時發現醫務所有不少新冠患者，故呼籲街坊小心。

貼文引起網友熱議，有人提醒原po新冠是病毒，不是「菌」，亦有人十分好奇，「原po你做好所有防疫措施，怎麼小心都中招，你可以怎樣再小心呢？」、「你說除了吃飯其他時間都戴口罩，有可能在吃飯時被感染？」、「小弟路過，不過純粹真心好奇，堅持堅守防疫陣線的你，最後都難逃一中，會心有不甘嗎？康復後會否仍然堅持堅守防疫措施呢」。

另有網友就指出新冠疫情爆發至今，大部分市民都已經感染過，認為原po實在沒必要大驚小怪，而且香港持續有確診個案，不一定是外遊回港的同事傳染給他，「你以為只有你一個打滿3針，講到打多少針都中，有何稀奇」、「做你同事真的好慘」、「下次返工穿隔離衣啦」。

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文章授權轉載自《香港01》