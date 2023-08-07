大媽吃火鍋偷倒剩菜進鄰桌鍋底 一反應被質疑故意惡作劇

珍惜食物當然應該支持，但將剩食「嫁禍」他人就非常缺德！大陸流傳餐廳閉路電視影片，1名大媽與親友享用火鍋期間，竟趁鄰桌食客行開時，將吃不完剩食倒進對方火鍋湯底中。鄰桌食客返回後發現不妥，於是向負責職員投訴，最終餐廳免去受害食客費用，並向受害食客道歉平息事件。不過食客家人直斥大媽行為恐怖，指她倒剩食後一直與友人「偷笑」，質疑她是有意所為，又擔心大媽或患傳染病，希望對方現身解釋及道歉。

湖北武漢有女子上載疑屬餐廳的閉路電視影片，稱表弟早前外出用餐時遇上恐怖大媽。她指表弟到1家火鍋店吃自助餐，當日餐廳顧客甚多，正當表弟到食材區取食物時，坐在鄰桌、與親友正在享用食物的大媽竟拿起桌上碟子，將食剩食物全掃進一通道之隔、表弟餐桌湯底中。

從影片可見，大媽與片主表弟餐桌相距僅一條通道，當表弟離開座位後，大媽突然持碟站起，向右方跨出一步，非常俐落地將吃剩食物倒進表弟桌上湯鍋內，然後坐回原本位置。倒完剩食後，大媽僅望了表弟餐桌一眼，便繼續笑瞇瞇地與親友聊天。

女子稱，表弟取食物後返回座位，愈食愈覺不妥，同時留意到鄰桌大媽一直在笑，便向職員投訴。餐廳翻查閉路電視，揭發大媽惡心又缺德行為，即時向表弟道歉，同時免去他整頓飯費用以平息事件。

女子事後指出，表弟取食物時，座位上還放有外套，認為大媽清晰知道餐桌仍有人佔用，質疑對方是有意做出離譜行為，「感覺真的很恐怖，正常人不會做這種事情的」。她續指，目前擔心的是若大媽及其同行者「萬一有病」，後果或非常嚴重，因此希望對方現身解釋，並向表弟道歉。

不少網友看過影片也直斥大媽行為惡心，認為道歉的人應是大媽，「商家不用道歉，讓那個不知羞恥的老娘們道歉、賠償，誰知道你有沒有傳染病，上醫院開證明來」、「真的是什麼垃圾人都有，她是有多變態才做得出這種事」。不過也有人質疑，大媽或誤會餐桌已無人佔用，「可能以為那桌已經吃完了，才把吃不完的倒過去了」、「估計自助餐拿多了吃不完要罰款，然後就往別人鍋餐放」。

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文章授權轉載自《香港01》