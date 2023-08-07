快訊

獨／元大銀翁健請辭落實金銀分治 新董座人選「他」呼聲高

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」

海邊驚現迷樣石塊...竟是宣統二年「公禁碑」 文史人揭用途

大媽吃火鍋偷倒剩菜進鄰桌鍋底 一反應被質疑故意惡作劇

香港01／ 撰文／安祖娜
大媽將吃剩食物倒進鄰桌湯鍋內。（微博影片截圖）
大媽將吃剩食物倒進鄰桌湯鍋內。（微博影片截圖）

珍惜食物當然應該支持，但將剩食「嫁禍」他人就非常缺德！大陸流傳餐廳閉路電視影片，1名大媽與親友享用火鍋期間，竟趁鄰桌食客行開時，將吃不完剩食倒進對方火鍋湯底中。鄰桌食客返回後發現不妥，於是向負責職員投訴，最終餐廳免去受害食客費用，並向受害食客道歉平息事件。不過食客家人直斥大媽行為恐怖，指她倒剩食後一直與友人「偷笑」，質疑她是有意所為，又擔心大媽或患傳染病，希望對方現身解釋及道歉。

湖北武漢有女子上載疑屬餐廳的閉路電視影片，稱表弟早前外出用餐時遇上恐怖大媽。她指表弟到1家火鍋店吃自助餐，當日餐廳顧客甚多，正當表弟到食材區取食物時，坐在鄰桌、與親友正在享用食物的大媽竟拿起桌上碟子，將食剩食物全掃進一通道之隔、表弟餐桌湯底中。

從影片可見，大媽與片主表弟餐桌相距僅一條通道，當表弟離開座位後，大媽突然持碟站起，向右方跨出一步，非常俐落地將吃剩食物倒進表弟桌上湯鍋內，然後坐回原本位置。倒完剩食後，大媽僅望了表弟餐桌一眼，便繼續笑瞇瞇地與親友聊天。

女子稱，表弟取食物後返回座位，愈食愈覺不妥，同時留意到鄰桌大媽一直在笑，便向職員投訴。餐廳翻查閉路電視，揭發大媽惡心又缺德行為，即時向表弟道歉，同時免去他整頓飯費用以平息事件。

女子事後指出，表弟取食物時，座位上還放有外套，認為大媽清晰知道餐桌仍有人佔用，質疑對方是有意做出離譜行為，「感覺真的很恐怖，正常人不會做這種事情的」。她續指，目前擔心的是若大媽及其同行者「萬一有病」，後果或非常嚴重，因此希望對方現身解釋，並向表弟道歉。

不少網友看過影片也直斥大媽行為惡心，認為道歉的人應是大媽，「商家不用道歉，讓那個不知羞恥的老娘們道歉、賠償，誰知道你有沒有傳染病，上醫院開證明來」、「真的是什麼垃圾人都有，她是有多變態才做得出這種事」。不過也有人質疑，大媽或誤會餐桌已無人佔用，「可能以為那桌已經吃完了，才把吃不完的倒過去了」、「估計自助餐拿多了吃不完要罰款，然後就往別人鍋餐放」。

延伸閱讀：

港鐵MMA！大媽死咬大陸女頭髮拉扯不放　4壯男幫手變混戰後續更狂

反胃！茶餐廳熱杏霜飲完驚見杯底有黑色粉狀物　侍應1句解釋惹議

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

火鍋是真愛！SJ銀赫東海來台吃「太和殿」　肉盤、油條缺一不可

火鍋「50種食材吃到飽」139元！升級享蒙古烤肉吃到飽

套餐要33900元！王品新創「旬嚐」跨足高價火鍋市場

投票了沒？台中鍋烤節首波開獎100組萬元券下周開吃

相關新聞

年少輕狂！他為初戀紋身｢條碼｣ 分手洗不掉相親頻遭嫌

紋身一時滿足，但後續可能會產生各種問題。今年30多歲的章先生（化名），在年少輕狂時，為初戀女友在手腕紋上具有特殊意義的「條形碼」紋身，證明自己的愛永不過期，但二人最終分手。分手後，章先生的紋身一直沒洗掉。他表示，自己現在參加相親，許多相親對象一看到他手上的紋身，就不再聯絡。醫生提醒，紋身前應該再三考慮，並選擇安全規範的紋身機構。

大媽吃火鍋偷倒剩菜進鄰桌鍋底 一反應被質疑故意惡作劇

珍惜食物當然應該支持，但將剩食「嫁禍」他人就非常缺德！大陸流傳餐廳閉路電視影片，1名大媽與親友享用火鍋期間，竟趁鄰桌食客行開時，將吃不完剩食倒進對方火鍋湯底中。鄰桌食客返回後發現不妥，於是向負責職員投訴，最終餐廳免去受害食客費用，並向受害食客道歉平息事件。不過食客家人直斥大媽行為恐怖，指她倒剩食後一直與友人「偷笑」，質疑她是有意所為，又擔心大媽或患傳染病，希望對方現身解釋及道歉。

小紅書女力數「香港6大怪點」 第3點網公認「最撐不住」：不要說了…

香港在旅客眼中，到底是什麼模樣？有女生在小紅書發文表示「香港有六大怪」，包括「（香港人）走路很快，但說話聲音很小」、「不管男女老少都背雙肩包」，以及「空調（冷氣）永遠都是特別大，感覺很冷」等，其中一點更獲網友公認最難頂，直指「求你別說啦」。

奇葩放生行為 東莞2人往河裡倒「魚豆腐」

廣東東莞有兩名民眾被拍到在一條河邊「放生」魚豆腐，奇特的放生行為被分享到網路上後，讓許多網友看傻眼。

友豪送226盒AV光碟！陸男搭火車過安檢被捕 網歪樓：還有人在看光碟？

喜獲寶物卻反倒害了自己！中國大陸1名男子近日於上海火車站過安檢時，被揭行李箱載着226盒AV光碟，他辯稱是朋友搬家時將所有光碟贈送給他，惟根據大陸法律，男子因涉嫌違法運輸淫穢物品被捕…

日飲8瓶可樂！男3個月狂瘦70斤 突昏迷緊急送醫被確診｢中毒」

湖北武漢一名33歲男子，鐘愛碳酸飲料，最多時一天可飲8支可樂，他更因此從210斤暴瘦至140斤。近日，他卻因出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀被緊急送院，經檢查後確診為「糖尿病酮症酸中毒昏迷」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦