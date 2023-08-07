年少輕狂！他為初戀紋身｢條碼｣ 分手洗不掉相親頻遭嫌

紋身一時滿足，但後續可能會產生各種問題。今年30多歲的章先生（化名），在年少輕狂時，為初戀女友在手腕紋上具有特殊意義的「條形碼」紋身，證明自己的愛永不過期，但二人最終分手。分手後，章先生的紋身一直沒洗掉。他表示，自己現在參加相親，許多相親對象一看到他手上的紋身，就不再聯絡。醫生提醒，紋身前應該再三考慮，並選擇安全規範的紋身機構。

據《錢江晚報》報道，說起自己的紋身，章先生感慨道：「那會還在上大學，談了一場刻骨銘心的初戀。為了證明自己的愛永不過期，我就在初戀女友的陪伴下，把我們的紀念日、姓氏首字母搭配了一個條碼圖案，紋在了手腕處。」

但二人最終分手。最近幾年，年過30歲的章先生被家人逼著相親。他表示，每次相親對象一看到他手上的紋身，往往就沒了下文。得知原委的父母，只得帶著他到醫院洗紋身。

杭州市第三人民醫院激光美容中心主任相文忠主任介紹，每天門診都有前來洗紋身的市民，以20歲左右的年輕人居多，「圖騰、動物、名字…紋什麼的都有，文哪裡的都有」。

他表示，紋不紋身、為何紋身是個人的自由選擇。但作為醫生，他見過太多「悔不當初」的患者，比如在成人禮紋了花臂而無法參軍的體育生，以及類似章先生的遭遇。

相文忠介紹，目前最常使用激光來去除紋身，大部分紋身需要反復多次去除，具體次數和實際效果取決於紋身色料的性質、顆粒大小、顏色等多種因素，「一般來說，色料越純、顆粒越小、位置越淺，治療次數越少。其中黑色或藍色顏料治療效果相對更好」。

醫生提醒，紋身不當會導致感染、過敏等多種風險。想嘗試紋身，一定要再三考慮，紋身時要選擇安全、規範的機構。也可以從多方面綜合考慮，比如用紋身貼紙作為代替嘗試。

網民看法：「表達愛的方式有很多種」、「現在市面上都有紋身貼，很真實的，維持很久，還能各種圖案換著來，大可不必去受皮肉之苦啊」、「心裏有她不紋也有，心裏沒她紋了也沒有。所以跟紋初戀沒啥關系，主要是紋條形碼實在是太二了，畢竟現在都掃二維碼了」、「他不會真的以為相親失敗是因為紋身吧」、「中國文化一直把紋身看成負面行為，其實大可不必」、「我以為只有豬肉才印上碼」、「就這幾條橫杠，你不說誰知道是和初戀有關」、「你都說是刻骨銘心了讓別人怎麽接受」。

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文章授權轉載自《香港01》