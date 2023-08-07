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小紅書女力數「香港6大怪點」 第三點網友公認最難頂：不要說了…

香港01／ 布萊恩／報導
有女生在小紅書發文表示「香港有六大怪」。圖為香港市民於中環。中新社資歷照
有女生在小紅書發文表示「香港有六大怪」。圖為香港市民於中環。中新社資歷照

香港在旅客眼中，到底是什麼模樣？有女生在小紅書發文表示「香港有六大怪」，包括「（香港人）走路很快，但說話聲音很小」、「不管男女老少都背雙肩包」，以及「空調（冷氣）永遠都是特別大，感覺很冷」等，其中一點更獲網友公認最難頂，直指「求你別說啦」。

該女生於小紅書以「有人到了香港，總結香港有六大怪！」為題發文，講述在香港生活的「印象」，例如「（香港人）走路很快」、「人人背雙肩包」、「冷氣很大很冷」等，並標籤形容是「真實的香港」。

第1怪：人人背雙肩包

原PO指出，香港人每天出門不管男女老少，都會背雙肩包，「裏面裝了什麼不知道了」。

第2怪：喜歡牽手走路

原PO說，香港的情侶、夫妻、老少，在街上行走時都喜歡牽手走路。

第3怪：冷氣很大很冷

原PO表示，香港的地鐵（港鐵）、公共交通工具、的士、商場及公共場所，「空調開的永遠都是特別大，感覺很冷」。

原PO表示，香港公共交通工具、商場及公共場所，「空調開的永遠都是特別大感覺很冷」。圖為香港市民於商場購物。中新社資料照
原PO表示，香港公共交通工具、商場及公共場所，「空調開的永遠都是特別大感覺很冷」。圖為香港市民於商場購物。中新社資料照

第4怪：雨天穿運動鞋

原PO指出，下雨天時，在街上很少有香港人穿拖鞋，基本都是「運動鞋（波鞋）」。

第5怪：走路很快

原PO認為，香港人在街上走路時很快，說話聲音卻很小。

第6怪：特別喜歡綠葉菜

原PO說，香港人特別喜歡綠葉菜，「水煮放點蠔油或清炒，還特別喜歡吃白切雞（骨頭帶血絲的那種）、蒸魚，飲食都是特別健康的，清淡、少油、少鹽的」，估計因為注重飲食，所以香港人是全球人均壽命最長城市。

帖文引來網友熱議，大部份網友都對第3點「冷氣很大」表示認同，直呼難以適應，「求你別說啦」、「絕對認同」、「去哪都要帶外套，冷氣好冷」；也有網友對此表示無奈「空調溫度不下去就一股臭味」。

另有不少網友分享自己的隨身「法寶」、「雙肩包長期必備：水樽、雨傘、口罩、消毒酒精、白花油、創可貼、化妝袋、乾紙巾和濕紙巾、鑰匙、錢包、手機、耳機、一包軟糖」、「充電寶、小風扇」、「傷風素、整腸丸、必理痛」。

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文章授權轉載自《香港01》

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