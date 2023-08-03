將軍澳公園恐怖雕塑？如「黑色人群」凝視路人 網友：農曆七月…
這樣的雕塑到底是藝術品，還是嚇人成品？日前有市民分享於將軍澳某公園看見一排詭異人型雕塑，人物的衣服和鞋子都有被上色，其他身體部份卻是黑色，深夜時分於昏暗燈光下，秒變嚇人身影，令他不禁笑言「夏天好熱想體驗寒一寒的感覺，可以選擇晚上到將軍澳南」。貼文惹來網友留言，不少人都直指恐怖，「農曆七月應該都極有節日氣氛」、「邊X個唸出來？」；亦有人透露雕塑本來全黑色，後來才被上色，可惜仍被部份留言嘲笑「似燒焦屍體」。
該名市民在Facebook「好fashion呀你」群組發文，指「如果夏天好熱想體驗寒一寒的感覺，可以選擇晚上去將軍澳南，每走一陣就會有恐怖雕像在轉角等你」。從上傳的5張照片可見，其中1個雕塑為短髮女生，她坐於單車後座，手部輕輕舉起，但前座卻沒有人；另外一排雕塑應為一家五口，父母和兄姊在後舉高雙手擊掌，小童則向前走，疑似在玩遊戲般；最後1個雕塑女生則綁起辮子，雙腳離地，頭部更轉向後方，姿勢稍有奇怪地坐於長椅上。
由於以上照片皆攝於深夜時分，渺無人煙加上街燈昏暗，即使雕塑的衣物有上色，其人物的「黑色膚色」與黑色單車或椅子仿如混為一體。倘若途人經過，或會感覺被多個駭人的「黑色人型」凝視，難免令人心頭一顫。
許多網友都直指這些雕塑令人不寒而慄，「好X恐怖，不熟悉的話，夜晚經過嚇X死」、「邊X個唸出了？」、「住樓上夜媽媽望下去都驚嚇」、「寒到不用開冷氣」、「好過請保安」、「不會有露宿者的公園」、「農曆七月應該都有節日氣氛」；更有人笑言萬聖節不用去主題公園玩鬼屋，因為此公園已經足夠恐怖。
有留言亦不忘趁機製造「恐慌」，「似火警現場燒焦屍體」、「見過有幾晚不同姿勢」。亦有疑似居於附近的網友表示，其實上述雕像本來是全黑色，早前才被上色，可惜眾人對於選取顏色就提出了其他意見，「如果一件衣服是紅色可能比較好」。
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文章授權轉載自《香港01》
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