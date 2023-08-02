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變態婚鬧！伴娘遭2伴郎強壓床上掀裙摸腿 攝影師還幫拍裙底

香港01／ 安祖娜
微博流傳1輯婚禮相片，顯示1名伴娘遭2名伴郎強行壓於床上，兩男更伸手掀起伴娘的裙及摸向她的雙腿，離譜婚鬧引來內地網民狠批。（微博圖片）
微博流傳1輯婚禮相片，顯示1名伴娘遭2名伴郎強行壓於床上，兩男更伸手掀起伴娘的裙及摸向她的雙腿，離譜婚鬧引來內地網民狠批。（微博圖片）

大陸近年嚴打低俗婚鬧行為，但不時仍有過份婚鬧儀式的相片或影片曝光。微博近日流傳1系列婚禮照片，顯示1名伴娘遭2名伴郎強行壓於床上，2男更伸手掀起伴娘的裙及摸向她的雙腿。伴娘身旁雖有其他姊妹團成隊，但眾人並未幫忙拉開，在場的攝影師更趁機狂拍伴娘的走光照。相關照片引來大陸網友狠批，直斥照片中伴郎的行為與猥褻無異，甚至已屬違法，「已經是惡俗了，而且涉及違法犯罪」。

相關相簿早前於微博流傳，未有交代拍攝日期或時間，僅紀錄了婚禮中的過份婚鬧行為。相中可見，1名短髮伴娘被2名身穿恤衫西褲的伴郎強行壓於床上，2男面露笑容，奮力將伴娘的裙子扯起。拉扯過程中伴娘只能拉着裙子邊緣反抗，而2男則不斷摸向她的大腿，甚至伸手至接近私處位置，即使她躺到床上亦未有停止。

這時伴娘身旁的姊妹團成員似乎不覺2男行為有問題，坐於旁邊未有幫忙，其中1張照片更可見到有另1名姊妹伸出雙手，疑正協助2男按住伴娘的腿部。在旁目擊過程的攝影師也沒有介入阻止相關行為，反而趁機拍下多張伴娘的「走光」相片，將整個變態婚鬧過程全部記錄。

相集曝光後引來網友狠批，不少人直斥婚鬧只是美化非禮性侵行為的藉口，認為應早日取消該等低俗習俗，「風俗？拉倒吧，就是非禮女孩的遮羞布而已」、「希望他們的媳婦及他家女性都被這樣鬧過」、「趁着婚鬧佔便宜」。

有人更質疑照片中男子的舉動已有違法之嫌，「報警直接送進去，反正證據都照下來了」、「事無底線的風俗，不等於可以無視法律」、「圖中的已經是惡俗，而且涉及違法犯罪了」、「這叫婚鬧嗎？這叫猥褻！這個照片可以直接報警處理了！」。

延伸閱讀：

低俗婚鬧｜河南新郎慘遭撕爛衫褲　下身扯剩紅底褲　網民：惡趣味

離譜婚鬧！伴娘被綁電線杆腳邊點燃鞭炮　驚險片段惹議政府介入

文章授權轉載自《香港01》

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