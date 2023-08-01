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只能裝飾用？他問IKEA木偶可以幹嘛 網揭「這類人」沒買不行

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸網友逛IKEA時，看到超多木偶裝飾品，好奇除了裝飾外，還有什麼用途。圖／擷自小紅書
有大陸網友逛IKEA時，看到超多木偶裝飾品，好奇除了裝飾外，還有什麼用途。圖／擷自小紅書

連鎖家具賣場IKEA除了販售各式各樣起居用品外，也有賣抱枕、木偶等可愛小物。有網友發文詢問，IKEA賣的木偶有什麼用途，除了可以當成模型裝飾家裡以外，似乎就沒有其他實用功能。貼文一出引發討論，不少人留言指出，IKEA木偶對學美術畫畫的人幫助極大。

日前一名大陸網友逛當地IKEA時，發現辦公用品區域有賣一款木偶裝飾品，IKEA還將部分木偶都套上「花瓣裙子」，用心擺放出不同肢體動作，但他一看仍直呼「沒get到用途」，不懂木偶除了可以拿來裝飾外，還有什麼實用功能，並在小紅書發文詢問「這真的會有人買嗎？」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，許多大陸網友留言指出，身邊學畫畫的親朋好友都有買IKEA木偶，「畫畫用的，不會畫人體就擺一擺」、「我就有哦，這是藝術系必備的」、「大部分畫畫的人都會買，有些人體動作不知道具體怎麼畫，就擺弄這個人偶」、「美術生很需要，漫畫工作者也很需要，總之對人體繪畫來說，是很有用的參考工具」。

其他人也分享除了用於家裡擺設外，生活的其他地方也會需要這款木偶，「學服裝設計的都會拿它來套衣服」、「我常用的飾品都會脫下來掛在它身上」、「我家還拿它掛鑰匙」、「可以在上面貼偶像的照片」、「有人還會將它塗色DIY，很有趣啊，不要少見多怪」。

不少大陸網友會將木偶拿來掛飾品。圖／擷自小紅書
不少大陸網友會將木偶拿來掛飾品。圖／擷自小紅書

有網友表示，美術生會將IKEA木偶當成人體模型，畫畫時用來參考體態。圖／擷自小紅書
有網友表示，美術生會將IKEA木偶當成人體模型，畫畫時用來參考體態。圖／擷自小紅書

IKEA 小紅書 DIY 鑰匙

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