怪招教游泳！ 教練替男童膠紙纏腳、稱可學勾腳 網憂血液不流通

確定這教學方法不會傷到小朋友？江蘇南京有名年約5、6歲的男童學游泳時，怎也學不懂勾腳，教練便想出奇招，用透明封箱膠紙纏着男童的腳踝，避免他於水中亂動和找到勾腳的感覺，更信心滿滿指出「（這個方法）肯定是有效果的」。

纏腳學游泳的影片於網上流傳後，有網友擔心「不怕這麼纏孩子腳部血液不流暢嗎？」、「胡鬧，腳會不會變形？」，又指「透明膠帶遇水容易掉」，質疑這怪招是否有效，反有機會傷及學員。

據《白鹿視頻》報導，黃姓游泳教練表示，這名男童年紀比較小，只有5、6歲，對腳踝控制能力還不是很好，「自己不會勾腳，老是習慣性地去踢水」。於是他替男童雙腳踝纏上封箱膠紙，盼能在水中找到勾腳的感覺，之後再慢慢鍛煉如何控制腳踝。

黃教練信心滿滿地說，「（這個方法）肯定是有效果的」，目前已在兩節課試過這方法，強調事前已與家長溝通好得到同意。他表示，「（其實）還有很多種方法，這種只是其中一個」，又說上一節課也「挺費膠帶」。

纏腳影片引來熱議，不少人猜測男童應該正在學蛙泳，因蛙泳有「收翻蹬夾」的動作，需要勾腳。有人擔心男童，「纏膠帶血液不流通，流不到末端要截肢的啊」，批評「2023年了，還能看見纏足」、「亂七八糟的教學，真是堪憂」。

有人提議其他更好的方法，「應該纏肌肉貼，膠帶對皮膚不好，還好這個小男孩不過敏」、「建議用自粘繃帶，別用膠帶」、「不是有塑膠的襪子或者鞋嗎？這樣弄一次性的膠帶又浪費時間又浪費材料還不環保，既然是個技巧就說明需要經常用到，為什麼不弄個專門的道具」。

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文章授權轉載自《香港01》