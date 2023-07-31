快訊

麗寶賽車場「絕影賽道日」騎士撞護欄死亡 主辦單位最新回應

立院三讀通過「性別工作平等法」 雇主性騷擾最重罰100萬元

不讓謝衣鳯難做人 彰縣議長謝典林說話了： 未來兄弟爬山各自努力

怪招教游泳！ 教練替男童膠紙纏腳、稱可學勾腳 網憂血液不流通

香港01／ 撰文：謝茜嘉
蘇南京有名年約5、6歲的男童學游泳時，教練用透明封箱膠紙纏着他的腳踝，避免他於水中亂動和找到勾腳的感覺，事件惹來爭議。（「白鹿視頻」微博影片截圖）
蘇南京有名年約5、6歲的男童學游泳時，教練用透明封箱膠紙纏着他的腳踝，避免他於水中亂動和找到勾腳的感覺，事件惹來爭議。（「白鹿視頻」微博影片截圖）

確定這教學方法不會傷到小朋友？江蘇南京有名年約5、6歲的男童學游泳時，怎也學不懂勾腳，教練便想出奇招，用透明封箱膠紙纏着男童的腳踝，避免他於水中亂動和找到勾腳的感覺，更信心滿滿指出「（這個方法）肯定是有效果的」。

纏腳學游泳的影片於網上流傳後，有網友擔心「不怕這麼纏孩子腳部血液不流暢嗎？」、「胡鬧，腳會不會變形？」，又指「透明膠帶遇水容易掉」，質疑這怪招是否有效，反有機會傷及學員。

據《白鹿視頻》報導，黃姓游泳教練表示，這名男童年紀比較小，只有5、6歲，對腳踝控制能力還不是很好，「自己不會勾腳，老是習慣性地去踢水」。於是他替男童雙腳踝纏上封箱膠紙，盼能在水中找到勾腳的感覺，之後再慢慢鍛煉如何控制腳踝。

黃教練信心滿滿地說，「（這個方法）肯定是有效果的」，目前已在兩節課試過這方法，強調事前已與家長溝通好得到同意。他表示，「（其實）還有很多種方法，這種只是其中一個」，又說上一節課也「挺費膠帶」。

纏腳影片引來熱議，不少人猜測男童應該正在學蛙泳，因蛙泳有「收翻蹬夾」的動作，需要勾腳。有人擔心男童，「纏膠帶血液不流通，流不到末端要截肢的啊」，批評「2023年了，還能看見纏足」、「亂七八糟的教學，真是堪憂」。

有人提議其他更好的方法，「應該纏肌肉貼，膠帶對皮膚不好，還好這個小男孩不過敏」、「建議用自粘繃帶，別用膠帶」、「不是有塑膠的襪子或者鞋嗎？這樣弄一次性的膠帶又浪費時間又浪費材料還不環保，既然是個技巧就說明需要經常用到，為什麼不弄個專門的道具」。

延伸閱讀：

穿校服女童踎港鐵站爆喊 稱八達通負數無法回家 獲好心人贈車票

生仔要考牌！男童沙灘挖坑用竹籤設陷阱 阿媽影相炫耀被網民鬧爆

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

怪招教游泳！ 教練替男童膠紙纏腳、稱可學勾腳 網憂血液不流通

確定這教學方法不會傷到小朋友？江蘇南京有名年約5、6歲的男童學游泳時，怎也學不懂勾腳，教練便想出奇招…

仙氣飄飄！美女司機穿青色漢服「開公車」 網哄動讚：神仙姐姐

大陸近年興起穿古裝風，河南洛陽有名90後女巴士司機對漢服文化十分着迷，她早前特意向公司申請穿漢服駕駛巴士一天並獲批准。當天她悉心打扮，穿上長袖長袍青色漢服，戴上古代假髮髻，仙氣十足，為乘客帶來不一樣的乘車體驗…

潛逃24年…陸「最美通緝犯」落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

1999年山西發生一起命案，涉案女嫌解麗萍與人合謀持刀怒捅前夫，用繩勒死對方懷孕的妻子後，攜大量現金和貴重物品逃亡，因其...

過期了？山西賑災1噸麵粉 被扔山溝…網：沒中飽私囊？

山西稷峰鎮荊平村村民發現，大量麵粉、方便麵等救災物資被丟棄在山溝，引發關注。當地官員表示，丟棄的捐助麵粉、方便麵均已過期...

尷尬又驚嚇！男子下體卡礦泉水瓶口無法自拔 消防大陣仗救援

到底發生過什甚麼事？大陸山西1名男子不小心把下體卡在礦泉水樽樽口，陷入世紀最大困境。消防及救護員接報到場，決定用鋸切割礦泉水樽樽口的方法解救，但由於被卡部位比較敏感，讓現場救援氣氛緊張又尷尬。網民看後紛紛爆笑，「尷尬死了，找個地洞躲起來」、「咋放進去的？」、「瓶子裏塞什麼不好，非得要塞這個，真服了」。

好人好事！女生行動不便等上巴士 車長這樣做獲讚「雪中送炭」

小舉動揚大愛！有名行動不便的女生在網上表示，日前她拄着拐杖等候上巴士，車長見狀即時下車並伸出手，「叫我扶住上車，等我有位坐」。車長的舉動令她大為感動，於是發文感謝車長，又大讚對方熱心助人。事件在網上引起網友關注，有人建議原po去信九巴表揚車長，而原po的確在街坊建議及幫忙下，順利發信請九巴代為表揚車長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦