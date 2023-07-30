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仙氣飄飄！美女司機穿青色漢服「開公車」 網哄動讚：神仙姐姐

香港01／ 撰文／桃樂斯
河南洛陽有名90後女巴士司機對漢服文化十分着迷，她早前特意向公司申請穿漢服駕駛巴士一天，終獲批准。圖／截自「大米Video」微博影片
河南洛陽有名90後女巴士司機對漢服文化十分着迷，她早前特意向公司申請穿漢服駕駛巴士一天，終獲批准。圖／截自「大米Video」微博影片

大陸近年興起穿古裝風，河南洛陽有名90後女巴士司機對漢服文化十分着迷，她早前特意向公司申請穿漢服駕駛巴士一天並獲批准。當天她悉心打扮，穿上長袖長袍青色漢服，戴上古代假髮髻，仙氣十足，為乘客帶來不一樣的乘車體驗。為免影響開車，她選用宋代時期的襻膊，拉高衣袖捆在身上，防長袖滑下。不少網友大讚，「神仙姐姐」、「仙氣十足，又美又颯！」、「古風公車」、「值得推廣！好看」。

據《大米Video》報導，90後女生陳銘銘是位巴士司機，從事這行已近10年，她熱愛穿漢服，早前突發奇想欲嘗試穿着漢服駕巴士，於是特意向公司申請實踐此想法，為期一天，並獲批准。由於漢服衣袖頗長，為不影響開車，陳銘銘選用宋代時期的襻膊，拉高衣袖捆在身上，方便控制方向盤。

陳銘銘表示，「第一次穿的時候，我確實也很緊張」，很多外地來的乘客開玩笑說，「不穿漢服是不是不能來洛陽了，還有人說不穿漢服是不是不能坐公車了」。她憶述，曾有乘客特意從座位走到司機位拍照，誇讚她「哇，你好漂亮呀」，令她很開心。她又打算之後穿更多漂亮的漢服向大眾展示，推廣漢服文化。

網友紛紛留言讚賞，「漂亮的小姐姐好酷」、「靚麗的風景線，好看好看」、「果然看慣了大老爺們開車，換成美女開車就是奪人眼球」、「她的漢服給了自己內心的滿足，也帶給乘客別樣的體驗」、「好看，如果東莞有這樣的司機，天天去蹭公交」、「現在各個地方都有漢服開放日了，喜歡漢服的感覺，真是超級美」。

不過也有網友擔心行車安全，「穿漢服影響開公交車，還是穿正規服飾開車比較安全，畢竟一整車的人的安危」、「很危險，一不小心踩錯油門剎車就慘了，還在說酷？」。有網友則認為，「只要她能確保袖子不會掛到檔桿方向盤，裙子不會妨礙油門離合剎車的操作，頭髮不會遮擋視線就行（弘揚民族傳統服飾固然值得表揚，但行車安全更為重要）」、「只要不影響行車安全，不違反公司規定，這身衣服挺好」。

由於漢服衣袖頗長，為不影響開車，陳銘銘選用宋代時期的襻膊，拉高衣袖捆在身上，方便控制軚盤。圖／截自「大米Video」微博影片
由於漢服衣袖頗長，為不影響開車，陳銘銘選用宋代時期的襻膊，拉高衣袖捆在身上，方便控制軚盤。圖／截自「大米Video」微博影片

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文章授權轉載自《香港01》

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