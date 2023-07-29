快訊

台大經費2至3倍 陳文章揭北京清大每年結餘：非常可怕的數字

砰！台中豐原變電箱開關故障 近4000戶停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好人好事！女生行動不便等上巴士 車長這樣做獲讚「雪中送炭」

香港01／ 撰文：夏洛特
有位行動不便的女生坐在候車亭等候上車，車長留意到她的狀況，便下車伸出手，讓她能扶着上車。（資料圖片）
有位行動不便的女生坐在候車亭等候上車，車長留意到她的狀況，便下車伸出手，讓她能扶着上車。（資料圖片）

小舉動揚大愛！有名行動不便的女生在網上表示，日前她拄着拐杖等候上巴士，車長見狀即時下車並伸出手，「叫我扶住上車，等我有位坐」。車長的舉動令她大為感動，於是發文感謝車長，又大讚對方熱心助人。事件在網上引起網友關注，有人建議原po去信九巴表揚車長，而原po的確在街坊建議及幫忙下，順利發信請九巴代為表揚車長。

該名女生在facebook群組「大埔 TAI PO」發文表揚司機，她稱上周六（22日）上午約10點15分，乘搭九巴272A路線時，遇上熱心車長幫忙。當時她行動不便、拄着拐杖，便坐在站頭等候排隊上車的家人。當時車長留意到她的狀況，便下車伸出手，讓她能扶着上車。

她指出，對於車長來看可能只是「順手的小事」，但對於如她般不良於行的人來說，就是「雪中送炭」的行為，因此發文感謝對方。她又表示當時看不到車長姓名，故未能即時向九巴公司致謝。不過之後在大埔街坊建議下，她已去信九巴，將詳情告之，望公司能代為致謝及表揚，「願他能熱心不滅，繼續幫助有需要的乘客」。

不少網友都高呼感動，大讚車長細心善良，亦有人感謝原po分享經歷，讓社會多點溫暖，「能夠感恩給對方讚賞是支持鼓勵，大家都有福」、「感動，香港人仍充滿愛」、「『車長下車，用手扶住我』有畫面，感動到眼濕濕，有同理心、守望相助」。

延伸閱讀：

好人好事！小黃乘客心急下車掉落錢包　好心司機交還警署獲讚負責任

好人好事！女孩與母親商場走失 保全細心安撫獲讚結局極窩心

文章授權轉載自《香港01》

女生 大埔 香港 保全 巴士

相關新聞

好人好事！女生行動不便等上巴士 車長這樣做獲讚「雪中送炭」

小舉動揚大愛！有名行動不便的女生在網上表示，日前她拄着拐杖等候上巴士，車長見狀即時下車並伸出手，「叫我扶住上車，等我有位坐」。車長的舉動令她大為感動，於是發文感謝車長，又大讚對方熱心助人。事件在網上引起網友關注，有人建議原po去信九巴表揚車長，而原po的確在街坊建議及幫忙下，順利發信請九巴代為表揚車長。

搞錯？乘客搭計程車付$20紙幣 司機驚揭是這外幣「大賺」$XXX小費

交易找錢時真的要小心看清楚！日前有的士司機網上分享趣事，稱有乘客在繳付27元車資時，除給了2元硬幣及5元硬幣各一外，還有1張藍色「20紙幣」。不過，這張20元卻不是港幣，而是歐元20元（約700元新台

被女友連賞19巴掌！男緊拉手不放開　網：一定是真愛

「比之前呼14巴掌港女更狂！」大陸網路近日流傳1段影片，見到一對情侶在街頭爭執，其間女生情緒激動，連續怒摑男生臉部19下，男方僅在閃躲，完全沒還手，而且還一直緊緊抓住女方手臂，讓網友大呼：「是真愛！」

25歲女職員傳性感照勾引已婚總經理 正宮1招反擊 小三崩潰求饒

中國大陸一名剛畢業的25歲正妹，到銀行工作後被一眾年輕同事追求，可是她都一一回絕，唯獨鍾情比她大20年並已婚的總經理，兩人迅即發展婚外情，後來總經理的妻子得知兩人的姦情後，不但公開兩人的對話紀錄，更將小三傳給丈夫的性感照公開，讓她無地自容，頓感崩潰。

錯把鯨魚當海豚… 小紅書戶自稱幸運兒近拍鯨魚 形容「香港罕見粉色海豚」

香港水域罕有出現布氏鯨，引來社會關注，甚至有旅客對慕名而來。不過鯨魚身上被發現疑被螺旋槳擊中的傷痕，政府及多個保育組織呼籲市民勿再出海觀鯨。網上近日流傳社交平台「小紅書」帖文截圖，有用戶「出海釣魚」時遇見鯨魚，並大曬極近距離與鯨魚的「打卡」照，又以簡體字形容自己是「幸運兒」，但他似乎錯把鯨魚當成海豚，形容是「香港罕見粉色海豚」。

生孩子要考牌！男童沙灘挖坑用竹籤設陷阱 媽媽拍照炫耀被網友罵爆

做母親前要先學會做人！山東青島有名男童去沙灘玩耍時，挖坑用竹籤做陷阱，男童母親不但沒有阻止，還拍照於網上發布，並問道「孩子的惡作劇，誰會踩到？」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦