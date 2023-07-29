好人好事！女生行動不便等上巴士 車長這樣做獲讚「雪中送炭」

小舉動揚大愛！有名行動不便的女生在網上表示，日前她拄着拐杖等候上巴士，車長見狀即時下車並伸出手，「叫我扶住上車，等我有位坐」。車長的舉動令她大為感動，於是發文感謝車長，又大讚對方熱心助人。事件在網上引起網友關注，有人建議原po去信九巴表揚車長，而原po的確在街坊建議及幫忙下，順利發信請九巴代為表揚車長。

該名女生在facebook群組「大埔 TAI PO」發文表揚司機，她稱上周六（22日）上午約10點15分，乘搭九巴272A路線時，遇上熱心車長幫忙。當時她行動不便、拄着拐杖，便坐在站頭等候排隊上車的家人。當時車長留意到她的狀況，便下車伸出手，讓她能扶着上車。

她指出，對於車長來看可能只是「順手的小事」，但對於如她般不良於行的人來說，就是「雪中送炭」的行為，因此發文感謝對方。她又表示當時看不到車長姓名，故未能即時向九巴公司致謝。不過之後在大埔街坊建議下，她已去信九巴，將詳情告之，望公司能代為致謝及表揚，「願他能熱心不滅，繼續幫助有需要的乘客」。

不少網友都高呼感動，大讚車長細心善良，亦有人感謝原po分享經歷，讓社會多點溫暖，「能夠感恩給對方讚賞是支持鼓勵，大家都有福」、「感動，香港人仍充滿愛」、「『車長下車，用手扶住我』有畫面，感動到眼濕濕，有同理心、守望相助」。

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文章授權轉載自《香港01》