搞錯？乘客搭計程車付$20紙幣 司機驚揭是這外幣「大賺」$XXX小費

交易找錢時真的要小心看清楚！日前有的士司機網上分享趣事，稱有乘客在繳付27元車資時，除給了2元硬幣及5元硬幣各一外，還有1張藍色「20紙幣」。不過，這張20元卻不是港幣，而是歐元20元（約700元新台幣）！而從外觀看起來，確實與港幣20元有幾分相似，相信是乘客「大頭蝦(很粗心)」付錯錢。

該司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載照片，表示接了車資27元短途單，而乘客一放好錢就衝下車。司機收錢後細看，發現乘客給了1個2元硬幣、1個5元硬幣，及1張面額20元歐元紙幣（約700元新台幣）。照片可見， 20歐元紙幣與港幣20元乍看之下確實有點相似，相信該乘客是一時認錯。司機忽然得到了152.9港幣「小費」後，在網上發文問「（乘客）會不會返回要換回歐元啊」。

貼文引起網友熱議，不少人都高呼司機「大賺」，更指這是「炫耀文」，「嘩……成百幾蚊㗎😂」、「給你就收，開車走啦，不用多想」。有網有就指2款紙幣真的非常相似，但亦有人提醒司機小心是「假錢」，「好近似😆」、「可能原PO真心以為係港幣$20」、「小心是假鈔，到時換不到錢」。

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文章授權轉載自《香港01》