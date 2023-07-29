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被女友連賞19巴掌！男緊拉手不放開　網：一定是真愛

香港01／ 謝茜嘉
大陸網路近日流傳1段影片，有情侶於街頭爭執，其間女友情緒激動，連續怒摑男生臉部19下。（網上影片截圖）
大陸網路近日流傳1段影片，有情侶於街頭爭執，其間女友情緒激動，連續怒摑男生臉部19下。（網上影片截圖）

「比之前呼14巴掌港女更狂！」大陸網路近日流傳1段影片，見到一對情侶在街頭爭執，其間女生情緒激動，連續怒摑男生臉部19下，男方僅在閃躲，完全沒還手，而且還一直緊緊抓住女方手臂，讓網友大呼：「是真愛！」

根據網上流傳的影片，一對情侶於街頭爭執，影片拍攝地點和時間不明，不過片中後方有用簡體字印着「停車」的指示牌，故相信是於大陸發生。

影片中，女生穿着低胸短裙及高跟鞋，男生則穿T恤及牛仔褲，只見女生揮動手臂，手指在半空劃動，雙方似是正在爭論。下秒女友發怒，狠狠地舉起右手狂摑男生的臉，男生起初站在原地，任由女友掌摑，隨後不斷退後嘗試避開。進擊的女友一直追打，男生全程都緊捉女友左手臂，而且沒還手。在長約22秒的影片中，女生共掌摑了男友19巴掌。

男生默默忍受被摑的畫面引來網友嘩然，不解為何要作賤自己，「男的是真賤」、「這女的有什麼特別？」、「他以為是真愛，她卻只是填下空虛」。

有網友則指片中女生的樣貌身材不俗，如此條件的女生很可能被當女神，故男生甘願忍受被暴力對待，「唉，沒辦法，為了以後的幸福生活，忍了忍了」、「換我也不放啊」。有網友指出，「不知道事情具體情況，不好評價誰對誰錯 不過挨這麼多下還不放手，只能說這男的甘願被打」。

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