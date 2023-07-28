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25歲女職員傳性感照勾引已婚總經理 正宮1招反擊 小三崩潰求饒

香港01／ 撰文：喬納森
正宮公開丈夫與小三的對話及性感照，成功擊退小三。（網上圖片）
正宮公開丈夫與小三的對話及性感照，成功擊退小三。（網上圖片）

中國大陸一名剛畢業的25歲正妹，到銀行工作後被一眾年輕同事追求，可是她都一一回絕，唯獨鍾情比她大20年並已婚的總經理，兩人迅即發展婚外情，後來總經理的妻子得知兩人的姦情後，不但公開兩人的對話紀錄，更將小三傳給丈夫的性感照公開，讓她無地自容，頓感崩潰。

綜合內媒報道，這件震驚銀行界的醜聞，女事主是剛畢業的小玲（化名）， 因年輕貌美，到銀行入職後不乏裙下之臣，被一群年輕男同事瘋狂追求，可是小玲不為所動，原來她鍾情於成熟穩重、年紀比她大20年的45歲劉姓總經理，並多次傳性感照引誘男方，兩人一拍即合迅即發展婚外情。

這段不倫戀很快就在同事間傳開去，東窗事發後，劉的妻子將丈夫和小玲的對話紀錄公開，從對話中看到劉曾向小玲抱怨妻子，「我說我會和妳結婚生個女兒，她就接受不了」、「或許她只是不想輸，或者是更愛自己」，並向小玲深情哄說，「一想到我還被她掌握着就心慌」、「抱着妳的時候不想失去妳」。

劉的妻子使出大絕，公開小玲傳給丈夫的性感睡衣照，欲討回公道，照片瞬間在網上瘋傳，令小三崩潰。消息曝光後，不只引來網民熱議，還爆出劉男涉濫用職權，挪用公款在自己和小玲身上。最後妻子獲勝，劉男向妻子認錯，為與下屬發生關係道歉，並願意承擔後果。

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文章授權轉載自《香港01》

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