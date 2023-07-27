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風向帶不動？「什麼東西國內更便宜」登微博熱搜 陸網揶揄：沒想到這麼清醒吧

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾都會好奇「什麼東西國外很貴，國內卻很便宜」，「#國外很貴但國內卻很便宜的東西」在今晚登上了微博熱搜榜第一。圖為上海城市夜景。中新社
許多民眾都會好奇「什麼東西國外很貴，國內卻很便宜」，「#國外很貴但國內卻很便宜的東西」在今晚登上了微博熱搜榜第一。圖為上海城市夜景。中新社

外國的月亮比較圓？物價飛速上漲，許多民眾都會好奇「什麼東西國外很貴，國內卻很便宜」，不過除了台灣，大陸也掀起了類似的討論。「#國外很貴但國內卻很便宜的東西」在今晚登上了微博熱搜榜第一，但貼文下留言的風向卻令人意外。一向「愛國」的大陸人竟一面倒的抱怨「中國的勞動力」太廉價，見此，也有大陸網友笑稱「本來想帶風向國內物價便宜，沒想評論區的都不按常理出牌」。

一位網友在微博上發布一張圖片，表示自己「知道哪些國外很貴，國內卻便宜的東西？我知道國外的手機殼、泡麵、蔬菜都好貴…」，該貼文立刻引起熱議，隨後，「#國外很貴但國內卻很便宜的東西」也登上了微博熱搜榜第一。

「#國外很貴但國內卻很便宜的東西」在今晚登上了微博熱搜榜第一，但貼文下留言的風向卻令人意外。圖／截自微博
「#國外很貴但國內卻很便宜的東西」在今晚登上了微博熱搜榜第一，但貼文下留言的風向卻令人意外。圖／截自微博

未料該貼文底下的熱門留言，竟清一色都是在抱怨「中國的勞動力」太廉價，「國外的叫員工，國內的叫韭菜」、「我第一個就想到的是工資，國外挺高的」、「國內雖然工資低，但是工作時間長啊，打平局了」、「特斯拉上海工廠是特斯拉工廠裡待遇最差的，但卻是中國待遇最好的工廠。萬惡的資本主義，優越的社會主義」、「底層勞動人民的的人工費用」、「讓我們換一個說法，人」、「人權」、「可能是我自己吧」。

一面倒的「清醒發言」也讓其他網友揶揄，「沒想到吧，沒想到評論區如此清醒吧」、「哈哈，這博主本來想帶風向國內物價便宜。沒想評論區的都不按常理出牌」、「這這條微博上升到了本不屬於它的高度」、「上網少了吧，這種就是故意帶話題節奏的啊，不會真有大聰明覺得這是正向引導吧，不會吧不會吧」。

更有許多大陸網友聯想到「南韓會將西瓜皮醃漬食用」，直酸「西瓜，國內餵豬，南韓連西瓜皮都拿去腌漬」、「我覺得國內的西瓜必須擁有姓名」、「難道不是西瓜，日本天價西瓜，中國五塊錢（人民幣）一個」、「西瓜在國外都很貴，國內都很便宜」、「肯定是西瓜呀，南韓人連皮都捨不得扔」。

微博 西瓜 南韓

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