男童沙灘挖坑用竹籤設陷阱 媽拍照網上貼文炫耀被網友鬧爆

做母親前要先學會做人！山東青島有名男童去沙灘玩耍時，挖坑用竹籤做陷阱，男童母親不但沒有阻止，還拍照於網上發布，並問道「孩子的惡作劇，誰會踩到？」。兩母子冷血的行徑惹來網友狠批，「天哪，如果是孕婦或者小孩踩到真的好危險」，斥責母親不懂教育兒子，「這種無德的母親，能教出啥樣的孩子？」、「這母親不是惡作劇，而是有意而為之，想想別人一腳下去多痛苦」。

據《白鹿視頻》報道，山東青島一位母親帶同年幼的兒子去金沙灘玩耍，兒子在沙地挖出一個大和深的坑洞，再於洞口用長竹籤鋪出「井」字形陷阱。惟母親不但沒阻止，還黑心地將照片於社交平台發布，炫耀惡作劇，說兒子玩得開心，母親以「金沙灘上有個陷阱」為題，內文寫道「孩子的惡作劇，誰會踩到 #小朋友的快樂 #親子遊」。

貼文隨即引來網友批評，目前母親已註銷了該社交平台帳號，涉事貼文亦因此消失。網友指責男童的惡作劇超危險，容易導致他人受傷，「沙灘上一般都光腿還有光腳的，這踩下去摔一跤都小事，要是竹籤插到肉裏怎麼辦！想想都太疼了還可能落下殘疾，要是扎進動脈血管大出血就完了」、「普通人踩到很容易受傷感染，如果血糖有問題的老人家踩到，有可能面臨的是截肢！」、「挖坑也不行，這一腳踩空下去，有可能要上醫院一個月，別小看這個坑的深度」。

不少網友指出母親觀念錯誤，不懂教育問題更大，「她可能覺得她兒子特聰明呢」、「壞而不自知，就屬於骨子裏的壞吧，骨子裏的壞是會遺傳的吧」、「註銷帳號不等於解除危險」、「沒有後續嗎？視頻刪除了就沒事了？犯錯成本這麼低啊」。

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文章授權轉載自《香港01》