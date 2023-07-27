快訊

10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone遭鎖！她看嘸提示崩潰 「這啥字」 相隔5千公里的好心人解答了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友媽媽設錯新手機的語言，結果慌忙之中還輸錯密碼，導致手機被鎖住，看不懂螢幕上的提示字。合成圖／擷自小紅書、Canva
一名女網友媽媽設錯新手機的語言，結果慌忙之中還輸錯密碼，導致手機被鎖住，看不懂螢幕上的提示字。合成圖／擷自小紅書、Canva

iPhone用戶不小心忘記密碼，而且輸入錯誤很多次，會被暫時停用手機，但如果連螢幕提示文字都看不懂，該怎麼辦？一名女網友媽媽在學習使用iPhone時，設錯語言，還碰上密碼輸錯被停用的狀況，導致提示文字變成完全看不懂的「蚯蚓文」，令女網友超崩潰發文求救，掀起網友熱烈討論。

一名中國大陸網友在小紅書發文表示，媽媽設錯新iPhone語言，慌亂之下還瘋狂輸錯密碼，將iPhone鎖住了，當她前來幫媽媽解鎖，才發現完全看不懂螢幕上面的提示字，也不知道這是哪一國語言，怕繼續輸錯密碼，會被系統增加鎖定時間，令女網友緊急發文求助，「這是什麼意思啊」，表示完全不懂文字說了什麼。

貼文曝光後引發討論，不少人解答是阿拉伯語，「姊妹，妳這個蘋果語言是阿拉伯語」、「這是阿拉伯語，它是要由右往左讀的」、「這個字體還怪好看的」、「為什麼別人的手機永遠比我的好看」、「果然看不懂的就是高級」。

也有距離中國約5千多公里、IP顯示在沙烏地阿拉伯的網友也來留言朝聖，並解答螢幕寫的是「iPhone被鎖定，用戶須等5分鐘再嘗試一次」。沒想到該留言吸引超過5.2萬人按讚，還比貼文1.3萬的按讚數來得多，「這個IP讓我不得不信」、「IP具有很強的說服力」。

除了鎖定文字外，有網友也解釋畫面上其他文字意思，「第一行文字從右往左讀是周二 7月25日，第二行時間數字是阿拉伯文的數字，和世界一樣，是從左往右看，意思是20:14」。

中國女網友的一篇求救文，吸引到住在5千多公里以外的沙國網友來留言解答。圖／擷自小紅書
中國女網友的一篇求救文，吸引到住在5千多公里以外的沙國網友來留言解答。圖／擷自小紅書

沙烏地阿拉伯 小紅書 iPhone 語言

相關新聞

iPhone遭鎖！她看嘸提示崩潰 「這啥字」 相隔5千公里的好心人解答了

若iPhone用戶不小心忘記密碼，而且輸入錯誤很多次，會被暫時停用手機，但如果連螢幕提示文字都看不懂，該怎麼辦？一名女網友媽媽在學習使用iPhone時，設錯語言，還碰上密碼輸錯被停用的狀況，導致提...

最新寵物！陸年輕人瘋養「芒果核」幫它梳毛好療癒

此前，大陸年輕人曾流行養電子寵物、遛紙箱狗，近日，網路再掀「養芒果核」新風潮。部分網友將吃完的芒果核曬乾後，每日梳毛護理，覺得芒果核晾乾後毛茸茸的特性，讓他們體驗到如同飼養貓狗的快樂。

廣州男「邊游泳邊脫褲拉屎」 網嚇壞：後面那位大哥還好嗎

網傳一名男子在泳池排泄。游泳館工作人員稱，報警後已尋回肇事者，經協商，肇事者已向館方賠償8000元人民幣（約35,060新台幣）。

噁心！深圳外送員2次褲襠拔毛放入餐點 平台回應：將封殺

近日，深圳一名外賣員2次從褲襠中拔毛放入顧客餐食中，擔心被發現還用手指將毛壓進飯裏。該影片引發網民直呼「噁心」，要求嚴查。對此，美團外賣平台客服人員23日回覆道，將嚴厲處罰，並進行全行業封殺；顧客並沒有食用這份外賣，平台已向顧客道歉賠償；目前已報警，會配合警方處理此事。

噁！豬肉攤老闆竟拿切肉刀「刮腳皮」 影片瘋傳後續慘了

大陸有網友上傳影片，拍到街市內有名豬肉攤老闆在肉枱前坐下，用切肉刀來「刮腳皮」，毫無遮掩還將皮屑掃落地，又指老闆見有客人行近時，就將刀放回肉枱上。

為騙錢「自己加菜」！嘴含蟑螂四處敲詐餐廳 男遭警逮曝：有先用開水煮過

中國一名男子嘴裡含著蟑螂到餐廳「加菜」試圖敲詐，事情敗露後被警方拘留。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦