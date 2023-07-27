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iPhone遭鎖！她看嘸提示崩潰 「這啥字」 相隔5千公里的好心人解答了
若iPhone用戶不小心忘記密碼，而且輸入錯誤很多次，會被暫時停用手機，但如果連螢幕提示文字都看不懂，該怎麼辦？一名女網友媽媽在學習使用iPhone時，設錯語言，還碰上密碼輸錯被停用的狀況，導致提示文字變成完全看不懂的「蚯蚓文」，令女網友超崩潰發文求救，掀起網友熱烈討論。
一名中國大陸網友在小紅書發文表示，媽媽設錯新iPhone語言，慌亂之下還瘋狂輸錯密碼，將iPhone鎖住了，當她前來幫媽媽解鎖，才發現完全看不懂螢幕上面的提示字，也不知道這是哪一國語言，怕繼續輸錯密碼，會被系統增加鎖定時間，令女網友緊急發文求助，「這是什麼意思啊」，表示完全不懂文字說了什麼。
貼文曝光後引發討論，不少人解答是阿拉伯語，「姊妹，妳這個蘋果語言是阿拉伯語」、「這是阿拉伯語，它是要由右往左讀的」、「這個字體還怪好看的」、「為什麼別人的手機永遠比我的好看」、「果然看不懂的就是高級」。
也有距離中國約5千多公里、IP顯示在沙烏地阿拉伯的網友也來留言朝聖，並解答螢幕寫的是「iPhone被鎖定，用戶須等5分鐘再嘗試一次」。沒想到該留言吸引超過5.2萬人按讚，還比貼文1.3萬的按讚數來得多，「這個IP讓我不得不信」、「IP具有很強的說服力」。
除了鎖定文字外，有網友也解釋畫面上其他文字意思，「第一行文字從右往左讀是周二 7月25日，第二行時間數字是阿拉伯文的數字，和世界一樣，是從左往右看，意思是20:14」。
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