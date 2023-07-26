最新寵物！陸年輕人瘋養「芒果核」幫它梳毛好療癒

此前，大陸年輕人曾流行養電子寵物、遛紙箱狗，近日，網路再掀「養芒果核」新風潮。部分網友將吃完的芒果核曬乾後，每日梳毛護理，覺得芒果核晾乾後毛茸茸的特性，讓他們體驗到如同飼養貓狗的快樂。

雖有網友諷刺這一行為是「不務正業、吃飽太閒」，但飼養芒果核的網友則反駁「這叫精神寄託」。

一名養核網友表示，將芒果核洗乾淨毛茸茸的手感很好，摸起來可以緩解壓力。也有人說，吃芒果時經常被芒果核上的粗纖維塞牙縫，因此想一探究竟。

對於網友抨擊這一行為是「不務正業」，一名芒果核主人認為，養芒果核與之前大學生流行在宿舍養紙盒狗一樣，好聽點叫精神寄託，不好聽就是閒的，最終還是「回歸生活，關注自己」。

據介紹，養芒果核的過程並非吃完就拿去曬那麼簡單，首先需將多餘的果肉沖洗乾淨，再用牙刷刷至沒有黃色，接著在吹風機烘乾時，還要刷毛避免粘連，最後在太陽下正反暴曬，使之完全乾透避免發霉。

一名已將「芒果核日記」已經更新到第11篇的網友稱，她給她「飼養」但兩個芒果核取名「大毛」和「二毛」，在它們的毛變得乾燥時，還有不少網友在評論區給出如何為芒果核護理「毛髮」的建議。

對於養果核的新風潮，雖然有網民持反對意見，但也有許多網友認為無需指責他人愛好，且對「養芒果核」躍躍欲試。

網友看法，「她是怎麼做到刷這麼乾淨的，一個玩具為什麼要批判？消遣而已。」、「玩一下罷了，有什麼好說的，搞個玩具而已」、「你永遠不知道人類吃飽了會做出什麼事」、「不就和老頭盤核桃一樣，怎麼年輕人不能玩嗎」、「原來芒果核能打理成這個樣子，長見識了」。

女網友分享，給自己的芒果核起名「大毛」和「二毛」。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》