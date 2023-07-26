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廣州男「邊游泳邊脫褲拉屎」 網嚇壞：後面那位大哥還好嗎

香港01／ 林芷瑩
兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，之後有一條狀物體浮上水面。（影片截圖）
兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，之後有一條狀物體浮上水面。（影片截圖）

網傳一名男子在泳池排泄。游泳館工作人員稱，報警後已尋回肇事者，經協商，肇事者已向館方賠償8000元人民幣（約35,060新台幣）。

影片顯示，兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，之後有一條狀物體浮上水面。另一段影片顯示，泳池水已被抽空。

據介紹，當事游泳館位於廣州荔灣區。工作人員介紹，事發於7月23日早上，有會員投訴泳池有大便，救生員發現後立即讓所有泳客上水。翻查閉路電視紀錄後，館方發現是一位中老年男子在泳池大便，排泄後就離開。

工作人員表示，只有會員才可以在泳池中游泳，事後已強制撤銷肇事者的會員卡。游泳館報警處理，經協商，肇事男子需賠償8000元（約35,060新台幣），「目前泳池正在換水清洗」。

工作人員又稱，在肇事男子後方的泳客沒有向館方投訴，其他客戶亦沒有提出問題，「反正會員也能理解，這種人的話，素質比較低」。

至於網友看法，「求游在他後面那個人的心理陰影面積」、「這種人應該曝光讓他社死」、「這種人應該終生禁止進入游泳館」、「跟在他後面的那位大兄弟，你還好嗎」、「本廣州人，只想知道哪家泳池」、「要求他賠償並把屎吃回去」、「為什麼還可以這麼淡定地一邊遊一邊拉」、「不會是人魚吧？魚不就是一邊游泳一邊拉屎麼？」、「一邊游怎麼做到一邊拉屎的」。

兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，之後有一條狀物體浮上水面。（影片截圖）
兩名男子正在一前一後游泳，前方的男子突然用手扯動自己的泳褲，之後有一條狀物體浮上水面。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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