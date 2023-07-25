噁心！深圳外送員2次褲襠拔毛放入餐點 平台回應：將封殺

近日，深圳一名外賣員2次從褲襠中拔毛放入顧客餐食中，擔心被發現還用手指將毛壓進飯裏。該影片引發網民直呼「噁心」，要求嚴查。對此，美團外賣平台客服人員23日回覆道，將嚴厲處罰，並進行全行業封殺；顧客並沒有食用這份外賣，平台已向顧客道歉賠償；目前已報警，會配合警方處理此事。

該影片為外賣員自拍影片，取餐後其在路邊私自打開顧客的外賣飯盒，兩次從褲襠裡拔出毛髮放進顧客點的餐食。將兩根毛放進去後，該外賣員蓋上蓋子，也許擔心顧客看見投訴，他又將快餐打開，用手把毛壓進飯裏。其後將其蓋好，準備送餐。

影片疑似被該外賣員發至私人微信群組內，遭同群組用戶曝光，在網絡引發熱議。網民紛紛表示「噁心」，亦要求美團外賣嚴查，保障顧客食品安全。

影片曝光後，引發網絡熱議。23日，美團外賣平台工作人員回應稱，已經報警處理，該騎手目前已被拉黑，限制其全行業從業。她還表示，已對該餐品進行攔截，顧客並未食用該餐品。也對顧客道歉，並給予賠償。

網友看法：「刑拘都可以了這種行為」、「現在能理解為什麼肯德基，必勝客那些堅持自己送了」、「現在很多外賣包裝都有封條的，放心吃吧」、「直接報警好嗎，吐，食品安全法了解一下，還有店家請起訴他賠償！」、「建議加入失信名單，這種人不應該給他活路」。

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文章授權轉載自《香港01》