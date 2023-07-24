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疑賺錢不夠交租 龍蝦店老闆深夜情緒崩潰自砸店

香港01／ 撰文／范玉瑩
江蘇鎮江有龍蝦館老闆疑因生意難做，深夜情緒崩潰砸店。（微博）
江蘇鎮江有龍蝦館老闆疑因生意難做，深夜情緒崩潰砸店。（微博）

成年人的崩潰在一瞬間？據陸媒《橙柿互動》報道，江蘇鎮江一龍蝦店老闆，疑因生意難做，賺錢不夠交房租而深夜情緒崩潰砸店，隨後有民警到場處置。不少網友感歎「生活不易」、「成年人的崩潰就在一瞬間」。

影片畫面顯示，該龍蝦店老闆深夜突然情緒崩潰，將店內桌椅、餐具全部摔出店外，路上滿是被砸爛的桌椅和摔碎的餐盤，引發路人圍觀。

隨後，警方到場調查處理店內情況。有知情人士表示，因為生意難做，賺的錢不夠交房租，老闆才一時情緒崩潰，做出此舉。

網民點睇：「然後呢，砸了就能有生意了？砸壞的桌椅招牌不是錢買的嗎？不管身處哪種境地，一定要掌控好情緒啊」、「控制好情緒就能有生意了？不管身處哪種境地，一定要學會不對別人的行為指手畫腳啊」、「這種店，旱的旱死澇的澇死」、「成年人崩潰的一瞬間」、「理解他，壓力積壓就在這瞬間崩潰。他砸的是自己店的東西又不是別人店的東西」、「雖然但是砸完了生意會更難做吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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