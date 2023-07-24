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撐傘遮陽太娘！21歲男暴曬7天下場慘了 醫生警告3症狀即求醫

香港01／ 撰文／布萊恩
高溫示意圖。 圖／聯合報系資料照片
高溫示意圖。 圖／聯合報系資料照片

近日酷熱天氣持續，出門、在戶外必須做好防曬措施，否則隨時出事！大陸1名21歲男大學生，因為覺得打開雨傘遮太陽「太娘」，拒絕撐傘直接讓皮膚在烈日下曝曬，結果7天後手臂、背部出現大面積紅斑，刺痛難耐，求醫發現中度曬傷。皮膚科醫生警告，長時間暴露在陽光紫外線下，可能引發嚴重皮膚問題，甚至罹患皮膚癌，一但出現水泡、感染或發燒症狀，須盡快求醫。

綜合媒體報道，該名21歲男大學生於暑假期間參加校外實習，經常要在烈日下工作活動。團隊中的女同學見他沒有做防曬措施，提醒打開雨傘遮擋太陽以免曬傷，惟男大學生認為撐傘是「女生才會有的行為」、「太娘」，拒絕做防曬措施，最終要「自食其果」。

遭烈日暴曬7天後，男大學生手臂、頸部及上背部出現大片紅斑、水腫，皮膚又痛又熱，他難以忍受，於是到醫院求診，經診斷確認為中度曬傷，痛苦難耐。

報道引述皮膚科醫生警告，長時間暴露在陽光下，強烈紫外線容易導致皮膚曬傷、曬斑，更可能引發嚴重皮膚問題，甚至變成皮膚癌。醫生提醒，若不幸曬傷，應立即冰敷降低皮膚溫度，接着在患處塗抹含蘆薈、維他命E等成分的乳液或凝膠鎮靜和滋潤皮膚；一但出現水泡、感染或發燒症狀，須盡快求醫。

本港衛生防護中心亦提醒，適量接觸陽光有助身體製造維他命D，保持骨骼健康，但過量紫外線會曬傷皮膚、催生皺紋、導致皮膚提早老化，亦會增加患上皮膚癌和白內障風險。

中心提出6點防曬建議，包括：

●選擇可遮蔭地方

●利用雨傘

●穿長袖寬鬆衣物

●戴濶邊帽

●使用能阻隔紫外線太陽眼鏡

●多塗點防曬系數為15或以上的廣譜防曬液。在陽光下停留超過2小時後，以及在游泳、流汗或以毛巾抹身後，再次塗上防曬液

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文章授權轉載自《香港01》

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