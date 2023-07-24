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男子外地工作多年回家「妻兒竟變鄰居的」 真相曝光令人傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男子工作多年回家發現自己的妻兒竟成了鄰居的。圖片來源/微博
大陸一名男子工作多年回家發現自己的妻兒竟成了鄰居的。圖片來源/微博

中國大陸湖北省鄂州市一名龔先生，因長年在外地工作，近日回到老家竟發現自己的老婆、孩子成為了鄰居龔某的妻兒。詭異的不僅如此，他發現龔某以自己妻子和孩子的戶頭，領取了約120平方公尺的拆遷還建房。

龔先生今年2月回到位於洪洞新區鮓洲村的老家後，村里幹部告知他令人難以置信的消息，自己老婆、孩子的戶口出現在別人的戶頭裡，對方還因此得以領取120平方公尺還建房。由於此事過於蹊蹺，龔先生再三追問幹部此事的真假，卻得到肯定的答案，且根據村裡的記錄，拆遷還建房確實已經被領走了。

因此龔先生立馬到管委會徵地拆遷辦公室查看詳細的相關資料，卻發現老婆竟還跟鄰居龔某辦理了「二胎生育證」。龔先生解釋，拆遷領房資料中，個人資料皆是老婆的沒錯，不過照片中的女子卻不是老婆的臉。研判鄰居龔某利用龔先生老婆、孩子的資料拼湊出一份假的結婚證明，還利用這些假文件順利領取到拆遷還建房。

據龔先生所述，鄰居龔某單身沒有結過婚，自己在幾年前找過龔某的弟弟辦過事，當時有提供給他自己的戶口本複印資料。因此在發生此事後，龔先生也當即向村委會投訴，經過調查後，發現鄰居龔某是殘疾人，是龔某弟弟利用了哥哥以及龔先生的戶口本資料拼湊出假的婚姻證明，在2015年時以危房改建的名義，申請辦理拆遷還建的手續。

鄂州市梧桐湖新區管委會徵地拆遷辦公室工作人員表示，事發後有和村委會一同協調此爭議事件，但兩造未達成協議，因為該鄰居龔某在拿到房屋後已轉手賣掉了。

根據《新浪新聞》報導，目前調查發現，結婚證明、二胎生育證明均是龔某弟弟偽造的，不過由於年代久遠，當時審核拆遷還建手續的臨時機構，在房屋拆遷作業完成後便解散了，因此假資料究竟如何通過審核的至今仍無法查證。而因鄰居龔某涉嫌詐騙和偽造公文罪，目前警方已介入卻多次聯繫無果，若他再不露面恐被列為網上追逃人員。

詐騙

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