有錢就是任性？破億超跑Bugatti硬切擦撞BMW 車主囂張稱賠1輛新的：但給我小心點

中國江蘇省近日發生一起車禍，涉及的是一輛BMW（寶馬）和一輛據稱價值半個億人民幣的超級跑車Bugatti（布加迪），全球限量四輛。Bugatti因為插隊而釀車禍，但司機非但不道歉，還霸氣地跟BMW車主說會賠他一輛新的，但要BMW車主「以後路上小心點」。

《8視界新聞網》根據根據中國《星視頻》報導，這起車禍發生在7月22日中國江蘇省蘇州，這輛法國超跑Bugatti當時想要切入右邊車道，但遇到BMW攔路，雙方互不相讓，於是發生擦撞。

Bugatti的右車門嚴重受損，撞出一道痕跡，維修費估計約百萬人民幣（約新台幣435萬元）。

被撞的BMW 225i則是左邊車門被撞，車主開不了門，在車裡拍影片痛批Bugatti車主行徑囂張。

BMW車主說：「他說全責賠我一輛車，但是讓我走在路上小心一點。第一次見到這麼狂的人」。

《8視界新聞網》根據《熱點快報》報導，這輛紅色布加迪為陶瓷彩繪敞篷版，網傳價值5000萬人民幣（約新台幣2億1千8百萬元），全球限量四輛，其中黑紅配色的只有兩輛，車禍的是其中一輛。

事故發生不久后，一個署名為「已經和真正的布加迪車主和解了」的抖音用戶發文指出，已經和真正的超跑車主和解，賠償款也收到了，發文者疑似為BMW車主，因之前曾發佈事故影片，但後來已刪除還修改昵稱。

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