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遊客注意！泰國驚現新型騙錢騙局專向華人下手 居民親教1招拆解

香港01／ 撰文：番茄妹
有網友在小紅書上貼文警告去泰國旅遊的大陸人，要小心泰國人的新式騙局來偷錢。圖自小紅書
有網友在小紅書上貼文警告去泰國旅遊的大陸人，要小心泰國人的新式騙局來偷錢。圖自小紅書

泰國曼谷是不少遊客旅遊的熱門地點，然而遊客多的地方往往就是最容易讓騙子有機可乘的地方！近日有不少網友就發文表示，泰國最近出現了一種新型的騙錢騙局，騙徒大多都聲稱自己為非泰國人，並與你閒聊搭訕，在你放下警戒心時便會開始行動，即使全程發生在你眼前，但你都會難以察覺...

近日，小紅書上時不時都會看到有網友表示，自己遊覽泰國時竟然神不知鬼不覺，便被人「順手牽羊」將錢騙走。有網友就分享指，當時於當地的7-11便利店前突然有一位自稱來自加拿大的人向她搭訕，並詢問她來自什麼國家，當她回答後對方自己來自中國後，對方隨即便問她「人民幣跟美元怎麼換算」，後來更突然拿她的錢包，說「想看看人民幣」，讓她介紹人民幣上的風景是自什麼景點，並寫在她的手機上。

雖然一切都發生在她眼前，但當原PO回到家時竟發現自己竟少了4,000泰銖，然而估計對方就是在她於手機上寫中國的旅遊勝地時，便無聲無息地將錢拿走。有其他網友亦表示，若大家向騙徒表示「沒帶錢」的話，對方更可能會要求跟你回酒店看，到時候後果不堪設想！

有在泰國生活的內地網友就表示近日發現此等騙案「好多都是找中國人下手」，因而教導若大家遇到這種情況其實只要向對方表示「i don't english sorry」，然後快步離開便可避免，他還提醒遊覽泰國的大家，可將護照和大額現金放在酒店保險櫃鎖好，然後掛上「禁止打掃」的牌。

此外，選擇酒店方面亦不要選太差的，因為安全性和員工質素都會有參差，而女生若打算前往泰國旅遊可帶備「防狼噴霧」以防不時之需，若買不到則可以將「酒精+辣椒片+醋+洗衣液/粉」混合裝起來以作代替，有備無患。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 酒店 人民幣 騙徒

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