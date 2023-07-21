好身手！大窩口商場驚見生猛老鼠爬貨架偷吃牛肉乾 網友：真識貨

老鼠都識得行商場？有大窩口街坊拍下影片，指在屋邨商場見到1隻生猛老鼠爬到1間商店的貨架上，正在凌空咬破牛肉乾的包裝袋「偷吃」，似乎毫不怕人。有網友看過影片笑言老鼠「好身手」，又指從牠身形看來，相信平日「吃的一定不錯」；另有街坊指出，曾在該商場不同商店發現鼠蹤，擔心購入的物品或食物會被污染。

該名大窩口邨街坊上周六（15日）於facebook群組上載影片，指在屋邨商場發現鼠蹤。影片可見，商場人流稀少，商舖亦已關門，似乎已過人來人往的營業時間，1隻生猛老鼠現身商店內，於玻璃與貨架之間的罅隙攀爬，動作非常熟練。老鼠爬至貨架中間時發現「獵物」，急急將頭伸進貨架鐵網的空隙，咬破牛肉乾的包裝袋大快朵頤。

有網友看過影片直呼可怕，直指老鼠見到有人路過亦不感害怕，仍然繼續開餐，反映牠或於商場生活已久，「嚇死人啦」、「見人都不怕」；有人則笑言老鼠非常「識貨」，難怪身形肥美，「其實是店長」、「識貨吃的米奇」。

另有街坊指出，過往也曾在大窩口邨商場的其他店舖發現老鼠出沒，質疑商場管理公司並無做好清潔，又擔心在商場購買的食品或物品會遭受污染，「之前都見過，食品環境都不理」、「前一間麵包舖，買麵包時入面都見有」、「成日經過都見到，而家大膽到有人行過都不理」。

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文章授權轉載自《香港01》